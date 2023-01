GF VIP, Dana Saber rischia la squalifica? Ecco perché e cosa ha detto

Non è la prima volta che Dana Saber la spara grossa: nelle ultime ore, nella casa del GF Vip, la modella marocchina ha avuto un’altra delle sue uscite infelici. Il web è in rivolta e chiede agli autori un provvedimento disciplinare per la concorrente. Ma cosa è successo?

Dana Saber a rischio squalifica nel GF VIP

Dana Saber ieri sera ha messo in imbarazzo i suoi compagni di avventura al GF Vip; la modella marocchina si trovava con i suoi coinquilini in veranda a parlare del calendario che gli autori del reality hanno assegnato come compito ai vipponi. I concorrenti del programma, infatti, dovranno realizzare un calendario per il 2023; ecco il comunicato stampa ufficiale da parte della Produzione: “Attenzione! I VIP verranno tenuti d’occhio, il loro operato sarà giudicato, in bene e in male. I concorrenti dovranno riflettere, organizzare e creare il calendario del nuovo anno, ideando sia lo stile, sia il tema, e la realizzazione degli abiti. Il GF Vip può fornire un aiuto, ma la missione deve essere portata a termine dai vip”.

A questo proposito, discutendo su quanto assegnato dagli autori, Dana Saber e i suoi coinquilini si sono radunati nel cortiletto iniziando a buttare giù qualche idea per il calendario. C’è chi ha tirato in ballo le fiabe, chi ha invece suggerito di usare qualche oggetto e chi invece ha messo in mezzo le armi. Proprio così, la modella marocchina ha dichiarato di vedersi bene con un kalashnikov in mano: “Io vorrei farmi, io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, sì e poi vestita militare”.

Dopo la frase di Dana è calato il gelo e anche la sua amica Antonella Fiordelisi ha mostrato un forte imbarazzo per le parole appena pronunciate dalla gieffina, tanto da arrivare a coprirsi la faccia con le mani. Dal web a gran voce vengono richiesti provvedimenti disciplinari per la modella che da tempo si macchia di uscite infelici come questa. Cosa faranno gli autori? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip!