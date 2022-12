Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Antonella, Antonino, Oriana e Sarah? Sondaggi e percentuali

Torna stasera in prima serata il Grande Fratello Vip. Un appuntamento atteso dagli appassionati del reality che aspettano di scoprire quali sono le novità all’interno della Casa di Cinecittà. Sono nati nuovi amori? Ci sono stati altri scontri tra i concorrenti? Qualcuno ha deciso di abbandonare il gioco? Ma soprattutto: chi dovrà abbandonare la casa stasera? Cosa dicono i dati?

Chi sono i gieffini in nomination

Andiamo a vedere qual è la situazione. A finire in nomination sono stati: Antonino, Antonella, Oriana e Sarah. Ma il pubblico italiano, sempre molto attento alle dinamiche della casa del Gf vip, tra questi vipponi, chi vuole che continui l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello? Chi potrebbe essere eliminato dal gioco?

Al momento la classifica vuole in vetta Oriana Marzoli, con il 54,20% dei voti del pubblico a casa che vuole che la concorrente resti nel reality, seguita da Antonella Fiordelisi con il 22,60% di volti e, subito dopo c’è Antonino Spinalbese con il 15,53% di voti. In ultima posizione, invece, Sarah Altobello con il 7,67% di voti che a questo punto sembra quella più a rischio…

Chi è il preferito dal pubblico a casa

Dovremo vedere se nelle prossime ore, il pubblico a casa ribalterà la situazione scegliendo di far restare Sarah che al momento sembra proprio quella che deve abbandonare la sua esperienza all’interno del Grande Fratello vip. Anche se la verità è che in questa puntata dal 26 dicembre 2022 nessuno dei vip finiti in nomination sarà costretto a lasciare il reality.

La produzione ha, infatti, già stabilito che colui/colei che in questa tornata otterrà più voti risulterà immune nella prossima nomination quella nella quale è prevista l’eliminazione di uno dei gieffini. Allo stato attuale, sembra proprio che Oriana Marzoli sia quella che molto probabilmente conquisterà l’immunità. Nella diretta di stasera potremo avere conferme di queste previsioni.