Grande Fratello Vip, anticipazioni 26 dicembre 2022: ospiti, televoto, ultime news su Dana, cosa vedremo stasera

Passato il Natale, torna in onda la puntata serale del Grande Fratello Vip 2022. Archiviato l’esperimento della doppia prima serata che ha visto Alfonso Signorini in diretta anche al sabato sera, da oggi e fino alla fine del programma ci sarà un’unica puntata settimanale. Di lunedì sera. Come da tradizione. Sempre su Canale 5 in prima serata.

Grande Fratello vip, le anticipazioni del 26 dicembre 2022

Stasera e lunedì 2 gennaio 2023 Alfonso Signorini sarà affiancato in studio da Orietta Berti, come sempre. In questa e nella prossima puntata, però, mancherà Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis aveva anticipato che in occasione delle festività natalizie avrebbe preso due settimane di “ferie”. Era già successo nel corso della scorsa edizione: al suo posto era stata chiamata Laura Freddi, ex concorrente del reality e soprattutto ex fidanzata di Paolo Bonolis.

Quest’anno, due novità al posto di una. Mentre Sonia sta passando le vacanze di Natale in famiglia, a New York, per sostituirla Signorini ha convocato in studio Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Anche loro ex concorrenti del Grande Fratello Vip (rispettivamente nella quinta e sesta edizione). Ma soprattutto conduttori di Gf Vip Party, che va in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity. Dal 9 gennaio torna Sonia.

Dana Saber al centro delle polemiche: dentro o fuori la casa del GF VIP?

È entrata in gioco da appena una settimana, nella puntata di lunedì 19 dicembre, ma Dana Saber, professione modella, già sta facendo parlare di sé. Dentro e fuori la casa. E non in termini entusiastici, anzi. Oltre ad aver litigato pesantemente con l’altra nuova entrata, Milena Miconi, ha fatto infuriare i fan del reality che sui social ne invocano la squalifica.

Il motivo? Le sue dichiarazioni in favore di Vladimir Putin. Secondo la Saber, diventata “famosa” per un bacio saffico con Dayane Mello per le vie di Milano a favore di paparazzi, il presidente della Federazione Russa è il suo uomo ideale. «Amo Putin, è il mio preferito!» ha sentenziato sicura di fronte ad altri concorrenti. Incurante delle telecamere. Alla luce dell’invasione russa in Ucraina, che dura ormai da dieci mesi, il pubblico si è sentito offeso da tanta leggerezza. Verranno dunque presi provvedimenti nei suoi confronti?

Il televoto di stasera: Antonella, Antonino, Oriana e Sarah

Antonella, Antonino, Oriana e Sarah: in rigoroso ordine alfabetico sono loro i quattro vipponi in nomination. Tuttavia, nessuno di loro abbandonerà la Casa stasera. Il più votato, infatti, sarà immune nella prossima tornata di nomination. Quelle sì, eliminatorie. Soleil Sorge è stata corteggiatrice di Uomini e donne nella stagione 2016/2017. Alla corte di Maria De Filippi aveva conquistato il tronista Luca Onestini. La loro storia d’amore era durata pochi mesi, da maggio a quando lui è entrato in gioco nella casa del Grande Fratello Vip. Luca, che è attualmente tra i reclusi di Cinecittà, aveva già partecipato alla seconda edizione del reality, partita a settembre del 2017. A distanza di cinque anni, i due si ritroveranno di nuovo. Parleranno del loro passato di coppia?