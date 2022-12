GF VIP, Dana Saber: ‘Ho visto un demone’, cosa è successo

GF VIP. Dana Saber sta facendo parlare di sé da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello tra le polemiche di Alfonso Signorini e Dayane Mello. E’ tornata al centro della scena la scorsa notte, quando è scappata urlando “Ho visto un demone”. Ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Le prime polemiche nella casa del GF

Non abbiamo molte informazioni sulla nuova gieffina Dana Saber, sappiamo solo che ha 29 anni, ha origini italo-marocchine e dopo il liceo si è trasferita a Trieste per l’Università. Adesso fa la content creator su Instagram, la modella e da poco è entrata nella casa del GF VIP. Tutti stanno già parlando di lei perché dopo poco l’ingresso nella casa ha litigato con molti concorrenti e pare abbia affermato “Il mio preferito è Putin”. Durante una discussione ha dichiarato: “Io amo Vladimir Putin, è il mio uomo ideale” e i social sono esplosi di critiche verso di lei.

Dana Saber vede un demone nella casa del GF

Dana è finita di nuovo al centro delle polemiche dopo quanto è accaduto la scorsa notte, tra il 23 e il 24 dicembre, nella casa del Grande Fratello. Nel cuore della notte è scappata dalla sua stanza urlando e piangendo, svegliando molti concorrenti. Sembrava molto impaurita e non è riuscita a tornare a dormire per tutta la notte perché era convinta di aver visto un demone seduto sulla sua valigia.

La reazione degli altri concorrenti

Dana sembrava sinceramente spaventata e ha dichiarato: “Ho visto un demone nella mia stanza. Era dentro la mia valigia… era strano, aveva la testa di una mucca. Mi ha fatto molta paura. Sono uscita e mi sono messa a pregare, non volevo svegliare nessuno”. Ha raccontato l’esperienza sovrannaturale anche agli altri concorrenti, ma nessuno l’ha presa sul serio. Con alcuni ha già litigato e non hanno voluto nemmeno ascoltarla, mentre qualcun altro si è messo a ridere. Lei ha replicato: “Giuro di averlo visto, ho avuto tanta paura! Sono scoppiata a piangere e me ne sono andata mentre lui era lì che mi fissava”.