Dana Saber al GF VIP: chi è, età, lavoro, fidanzata, film, Dayane Mello, foto e Instagram

GF VIP. Dana Saber è l’ultima arrivata all’interno della casa più spiata d’Italia e già fa parlare di sé dentro e fuori dal GF. Chi è la modella, attrice e content creator di cui ultimamente parlano tutti? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata. Sì perché il Grande Fratello Vip, che tiene compagnia ai telespettatori, non smette di sorprendere. E regalare al pubblico colpi di scena e grandi emozioni.

Cosa sappiamo su Dana Saper

Non si hanno molte informazioni su Dana Sabaer, ma sappiamo che ha 29 anni ed è nata il 23 marzo 1993. Ha origini italo-marocchine e dopo il liceo si è trasferita a Trieste per frequentare l’università. Dopo gli studi ha intrapreso la carriera di modella, attrice e content creator. Su Instagram parla della sua vita da modella e uno degli ultimi post annuncia la sua entrata nella casa del Grande Fratello, dove incontrerà alcune vecchie conoscenze come Antonino Spinalbese, con cui ha avuto un flirt circa 7 anni fa.

Il gossip con Dayane Mello

Dana Saber è molto attenta a tenere segreta la sua vita privata, da Instagram non traspare nulla e non si hanno notizie certe in merito ad una sua eventuale relazione. Dana è stata, però, al centro dei riflettori quest’estate perché alcuni paparazzi l’hanno immortalata (e più volte) mentre baciava in modo appassionato Dayane Mello. Non sappiamo per quanto le due siano state insieme, ma adesso sono al centro di alcuni pettegolezzi in cui pare che Dayane Mello abbia voluto prendere le distanze dalla modella.

Il ‘ruolo’ di Dayane

Forse sarebbe più corretto dire “ex fidanzata” dato lo sfogo di Dayane nelle storie di Instagram in cui ha tuonato contro la sua ex: “Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma deve nascere quella con l’essenza giusta. lo amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti. La gente non toglie il mio nome dalla bocca per farsi pubblicità. Sono veramente fortunata ad avere delle persone che mi proteggono e mi rispettano. Non è mai troppo tardi per capire le cose. Per fortuna ho fatto una grande pulizia sulle amicizie nella mia vita”.

Instagram di Dana Saber

Dopo le foto che immortalavano le due in baci appassionati i social si sono infuocati. Le due hanno pubblicato molte foto insieme durante l’estate, che sembrano essere state rimosse. Adesso sul suo profilo troviamo molte foto provenienti da servizi fotografici professionali e nelle storie racconta spesso della sua carriera da modella. “Sono pronta a portare il caos”, ha dichiarato Dana Saber poco prima di fare il suo ingresso dalla porta rossa. E dalle parole forse è già passati ai fatti.

Su Instagram potete seguirla qui: @danasaber23, vanta oltre 7.000 followers destinati ad aumentare.