GF VIP, Dana Saber: ‘Il mio preferito è Putin’. La concorrente rischia la squalifica?

Il recente ingresso di Dana Saber all’interno della casa più spiata dagli italiani non è passato inosservato, ovviamente. Non solo per il personaggio in sé, ma soprattutto perché quest’ultima, dopo poche ore, ha già litigato con diversi concorrenti del reality show vip con alla conduzione Alfonso Signorini. Insomma, per farla breve, il caratterino non le manca. Inoltre, proprio nelle ultime ore, è ritornata al centro delle polemiche per alcune affermazioni che sono risultate davvero fuori luogo durante un suo intervento. Ma cosa è successo?

Dana Saber al GF VIP: chi è, età, lavoro, fidanzata, film, Dayane Mello, foto e Instagram

Lo scivolone di Dana Saber al Grande Fratello Vip

Durate un suo intervento, Attilio Romita, parlando a tu per tu con Dana, ha ricordato il periodo in cui ha lavorato come giornalista al TG1. Questo dunque il contesto della discussione. In queste circostanza, sempre Romita stava dicendo che, nel suo lavoro da giornalista, negli anni, ha avuto l’onore di intervistare i leader politici più importanti, tra cui Barack Obama, Donald Trump ed il Presidente della Russia. Proprio quando è stato fatto il nome di Putin, ecco che la Saber è intervenuta, limitandosi a dire: “Noooo, il mio preferito…” E Romita le ha subito chiesto se si riferisse ad Obama. Ma non si direbbe proprio, dal momento che lei ha risposto: No, no Putin!”.

GF VIP, tra i concorrenti anche l’ex fiamma di Dayane Mello? I nomi e quando entrano nella casa

Dana Saber confessa: “Amo Vladmir Putin, è il mio uomo ideale”

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, non contenta del risultato delle sue affermazioni, ha anche deciso in seguito di appesantire il carico, con unauscita ancora più infelice lasciando senza parole Attilio Romita. La ragazza, così ha confessato di amare proprio Putin, aggiungendo che è il suo uomo ideale: “Putin è il mio preferito, lo amo! Lui è il mio uomo ideale!”