Milena Miconi lascia il Grande Fratello Vip dopo la morte dell’amico Alessandro Lo Cascio? Cosa sta succedendo

Il Grande Fratello Vip non smette di sorprendere e da ore, ormai, non si fa altro che parlare di Milena Miconi, una delle protagoniste, a suo modo, di questa edizione della casa più spiata d’Italia. La showgirl, infatti, ha deciso di lasciare il gioco: è distrutta dal dolore e non riesce a credere che il suo amico e manager Alessandro Lo Cascio non ci sia più, sia morto.

Milena Miconi scopre che l’amico Alessandro Lo Cascio è morto

La morte di Alessandro Lo Cascio ha stravolto il mondo dello spettacolo e ha ‘scombussolato’ anche gli equilibri nella casa più spiata d’Italia. Milena Miconi, infatti, è distrutta dal dolore e ha annunciato agli amici di voler lasciare il gioco: “Come faccio a restare qui dentro?” – avrebbe detto. E ora non ci resta che aspettare la puntata di domani per scoprire cosa deciderà di fare la showgirl.

Purtroppo il manager di Milena è venuto a mancare… Non si sa lei se resterà e agl l'altro concorrenti è stato comunicato in confessionale ma non possono parlare…😔 Avere amici che la supportano in questo difficile momento 😔#gintonic #GFVIP #GINTONIC #Gintonic #gfvip pic.twitter.com/GLR2GeTgpL — Michelle (@michelle_ginino) February 5, 2023

Chi era il manager

Alessandro Lo Cascio si è spento ieri all’età di 54 anni ed era un noto manager televisivo: nella sua carriera, infatti, ha seguito decine e decine di artisti. Ed è stato spesso al fianco di Milena Miconi, che ora non ha intenzione di continuare il gioco e di divertirsi. La morte dell’amico l’ha spiazzata. “Non me la sento, non ce la faccio a reggere ‘sta roba, non me la sento” – ha ripetuto agli amici, che le stanno tenendo compagnia in questa avventura.

Ora bisognerà capire cosa deciderà di fare la concorrente: lascerà davvero il gioco? Ne parlerà prima con Alfonso Signorini nel corso della puntata di domani? Quello che è certo è che Alessandro Lo Cascio, che è stato anche manager di Gina Lollobrigida, ha lasciato un grande vuoto. E molti volti del mondo dello spettacolo lo hanno ricordato, e continuano a farlo, con immenso affetto e amore. A dimostrazione che era una grande persona, un grande uomo!