GF VIP, Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la puntata di ieri: ‘Mi dispiace per Antonella’

Il GF VIP non manca, ancora una volta, di emozionare e regalare sorprese ai telespettatori. Quella ondata in onda ieri sera è stata una puntata particolarmente intensa per Edoardo Donnamaria il quale ha confessato di essersi avvicinato particolarmente alla gieffina Nicole Murgia, arrivando anche a toccarle il seno. Il tutto è accaduto all’interno del van, quando Donnamaria, Nicole Murgia, Tavassi e Micol Incorvaia vi si erano recati per stare lontano dagli sguardi indiscreti staccando anche il microfono.

La confessione in diretta di Edoardo

L’atteggiamento di Donnamaria non è stato privo di conseguenze. Infatti, dopo la sua ammissione avvenuta in diretta tv, il giovane ha chiuso definitivamente il rapporto con Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che il loro legame era caratterizzato da frequenti alti e bassi, conditi da altrettanto numerose discussioni ma questa pare essere stata, come si suol dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che tra i due gieffini sia successo qualcosa nel van, quando entrambi credevano di aver staccato le telecamere. Poi, durante una pausa pubblicitaria, è arrivata la conferma di Edoardo.

Il momento di crisi

Dopo la puntata, Edoardo si è lasciato andare ad un momento di sconforto e di crisi. A consolarlo i suoi amici Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Dal canto suo, il gieffino ha ammesso i propri errori, cercando poi di fare chiarezza e mostrandosi, inoltre, dispiaciuto per aver coinvolto nella storia anche gli amici: ‘Io gli abbracci glieli davo a lei. Adesso Antonella è la martire, mi dispiace per voi e per lei’. Nella conversazione poi poi capolino l’Incorvaia che provo a consolare Donnamaria e poi lo abbraccia: ‘Tu hai noi, dentro e fuori da qui. Sei una persona stupenda’. Tuttavia, nonostante l’affetto e la vicinanza mostrata dai suoi amici, il dispiacere di Edoardo non si placa.