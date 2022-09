Belen Rodríguez litiga con i paparazzi all’aeroporto e chiama la Polizia: cosa è successo

Belen Rodriguez e i paparazzi ancora ai ferri corti. La celebre showgirl avrebbe infatti avuto una nuova discussione con i fotografi tanto che alla fine è dovuta intervenire la Polizia. Il tutto è accaduto mentre la Rodriguez si trovava a Milano con la figlia: alla vista dei paparazzi, pronti ad immortalarla in qualche “scatto rubato”, Belen è andata su tutte le furie chiedendo anche l’aiuto del personale dello scalo aeroportuale (di Linate, ndr). Ecco com’è andata a finire.

Belen furiosa con i paparazzi

“Non potete fotografarmi in aeroporto”, avrebbe detto Belen all’indirizzo dei fotografi. La risposta è stata infatti che le foto ai personaggi pubblici sono sempre consentiti tanto che perfino i poliziotti, poi effettivamente intervenuti, abbiano confermato tale tesi. A riportare la notizia la pagina Instagram Thepipol_gossip nelle proprie Instagram stories. Secondo gli esperti che curano il profilo la showgirl addirittura “avrebbe scatenato il panico in aeroporto“.

I precedenti

Di conseguenza i flash sono ripresi. Belen del resto non è la prima volta che rimane coinvolta in battibecchi con i paparazzi: a dicembre 2020 ad esempio, quando andò su tutte le furie quando alcuni fotografi ripresero un suo litigio con il fidanzato di allora Antonino Spinalbanese (come riportò Dagospia), oppure due anni prima dove, a Milano, trovò nuovamente a che ridire contro i paparazzi che l’avevano ‘seguita’ per le vie del centro.