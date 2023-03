Anticipazioni Verissimo: chi sono gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023

Dopo le due puntate speciali dedicate a Maurizio Costanzo, il grande giornalista e re dei talk show scomparso venerdì scorso a Roma, lasciando nello sgomento tutti, sabato 4 e domenica 5 marzo tornerà in onda Silvia Toffanin. Sì, perché è difficile immaginare un weekend senza Verissimo, il salotto più amato e seguito di sempre: protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, che si raccontano a cuore aperto. E senza freni, dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni.

Chi sono gli ospiti di sabato 4 marzo a Verissimo

Stando alle primissime anticipazioni, Silvia Toffanin accoglierà in studio sabato 4 marzo Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, due giovani che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, programma di punta della De Filippi. Lui era il tronista, lei la corteggiatrice: pochi sguardi e tanta complicità fin dal primo momento, nonostante le discussioni. E ora Andrea e la sua Naty stanno per diventare genitori, per la prima volta. A Verissimo, quindi, si racconteranno a cuore aperto e le emozioni non mancheranno!

E ancora, da Silvia Toffanin anche Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste della penultima edizione del GF VIP. La bella Soleil, al timone del GF VIP Party, si racconterà a cuore aperto e si lascerà andare anche sulla sua sfera sentimentale. Con lei anche l’amata mamma Wendy.

Fisichella da Silvia Toffanin

Silvia Toffanin sabato incontrerà per la prima volta il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella. E ancora, sarà in studio Sean Kanan, l’attore che interpreta il personaggio di Deacon nella soap “Beautiful”. Infine, l’ironia di Francesca Reggiani a teatro con “Questioni di prestigio” e Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco.

Gli ospiti di domenica 5 marzo 2023

Dopo la puntata emozionante di sabato, Silvia Toffanin ritornerà in onda anche domenica 5 marzo, subito dopo il talent show Amici. E accoglierà in studio, stando alle anticipazioni, Katia Follesa, la grande attrice e comica ora al fianco di Michelle Hunziker nel suo show del mercoledì sera di Canale 5 ‘Michelle Impossible & Friends’. La Follesa si racconterà a cuore aperto: dall’amore per il marito e collega Angelo Pisani alla nascita della splendida Agata, sua figlia. A Verissimo domenica anche Lorella Cuccarini e l’intenso racconto di Kekko Silvestre dei Modà. Per la prima volta sarà in studio, per un ritratto inedito, anche una grande attrice del cinema italiano: Giovanna Ralli. Infine, le emozioni e la storia di Antonino Spinalbese, ex concorrente del GF VIP.