Katia Follesa: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlia, oggi, malattia, foto, Michelle Impossible, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri Silvia Toffanin, padrona indiscussa della trasmissione, è pronta ad accogliere nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Proprio come farà la comica, conduttrice e attrice Katia Follesa, ora su Canale 5 con l’amica Michelle Hunziker.

Scheda:

Nome: Katiuscia

Cognome: Follesa

Età: 43 anni

Altezza: 160 cm

Professione: Comica, Attrice, Presentatrice

Marito: Angelo Pisani

Figli: Agata Pisani

Dagli esordi al debutto di Katia Follesa

Katia Follesa è nata il 12 gennaio 1976 a Giussano, all’anagrafe il suo vero nome è Katiuscia. Ha trascorso la sua infanzia nel suo luogo di nascita, un paese della Monza-Brianza. Ha sempre avuto un rapporto bellissimo con il padre, venuto a mancare nel 2003 a causa di una cardiomiopatia congenita. Fin dalla giovinezza dimostra una grande predisposizione artistica, soprattutto grazie al suo carattere estroverso e solare e alla sua ironia. Dopo numerosi corsi di recitazione e dopo lunghi anni di gavetta, nel 2001 Katia Follesa arriva in televisione con il programma Bigodini.

I successi in tv e al cinema

Successivamente approda a Colorado Cafè nel 2004, che rappresenta per lei il trampolino di lancio per Zelig e Scherzi a Parte. Nel 2012 recita nel film Benvenuti al Nord. Nel 2013 è giudice di Cuochi e fiamme. Nel 2017 è la nuova conduttrice del programma Junior Bake Off. Nel 2018, assieme a Ivana Mrázová, affianca Nicola Savino alla conduzione del nuovo programma di Italia 1 90 Special. Nel 2018 con Damiano Carrara è alla guida di Cake star – Pasticcerie in sfida su Real Time. Sempre nello stesso anno conduce il Big Show, insieme ad Andrea Pucci. Da Settembre 2018 diventa speaker di R101 dove conduce un programma insieme ad Alvin. Nel 2021, invece, ha partecipato come concorrente a LOL e nel 2022 l’abbiamo vista nel reality show Celebrity Hunted.

Chi è il marito Angelo Pisani, figlia Agata

Katia Follesa è sposata con Angelo Pisani, anche lui comico (faceva parte del duo Pali e Dispari). Lei e il marito hanno anche una figlia, Agata, nata nel 2011 in un periodo decisamente d’oro per la carriera della conduttrice e comica italiana. Nei progetti della coppia, però, c’è anche quello di allargare la famiglia.

La malattia

Katia Follesa soffre di cardiomiopatia ipertrofica ed è testimonial del Progetto Cor del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation, che ha l’intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici e di creare campagne di prevenzione.

Katia Follesa su Instagram

Molto seguita su Instagram. Con l’account @katioska76 vanta oltre 1 milione di followers.