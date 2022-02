Michelle Hunziker: chi è, età, carriera, Michelle Impossible, separazione da Trussardi, figli, ultime notizie, Instagram, capelli

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi toccherà a Michelle Hunziker raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Lei che dal prossimo 16 febbraio debutterà su Canale 5 con il suo primo one woman show ‘Michelle Impossible’.

Scheda:

Nome: Michelle

Cognome: Hunziker

Età: 42 anni

Altezza: 174 cm

Peso: 52 kg

Professione: Showgirl, ex modella, attrice e conduttrice tv

Compagno: Tomaso Trussardi

Figlie: Aurora Ramazzotti, Sole Trussardi, Celeste Trussardi

Michelle Hunziker: chi è, età, dove è nata

Michelle Yvonne Hunziker è nata il 24 gennaio 1977 a Lugano, da madre olandese e padre svizzero tedesco.

Michelle ha vissuto in Svizzera fino all’età di 17 anni.

Si è diplomata in lingue straniere e ha studiato per anni danza moderna.

Nel 1994 si è trasferita con la madre a Bologna, dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Michelle Hunziker: carriera, programmi tv

Il primo successo di Michelle arriva nel 1994 con la pubblicità di biancheria intima di Roberta.

Nel 1995 fa la sua prima apparizione in tv, nel progmamma Buona Domenica.

In tv l’abbiamo vista nelle vesti di attrice nei film:

Voglio stare sotto al letto , (1999)

, (1999) The Protagonists , (1999)

, (1999) Alex l’ariete , (2000)

, (2000) Ancient Warriors , (2003)

, (2003) Natale in crociera , (2007)

, (2007) Natale a Rio , (2008)

, (2008) Natale a Beverly Hills , (2009)

, (2009) Super vacanze di Natale, (2017)

Nelle fiction:

La forza dell’amore – miniserie TV, (Canale 5, 1998)

– miniserie TV, (Canale 5, 1998) Love Bugs – sitcom TV, stagione 1 (Italia 1, 2004)

– sitcom TV, stagione 1 (Italia 1, 2004) Idol x Warrior: Miracle Tunes! – serie TV, (Cartoonito, 2018)

E come doppiatrice dell’ippopotamo Gloria, nel film d’animazione Madagascar.

Ha condotto numerosi programmi tra cui:

Paperissima Sprint (Canale 5, 1997)

(Canale 5, 1997) Colpo di fulmine (Italia 1, 1997-1998)

(Italia 1, 1997-1998) Donna sotto le stelle (Canale 5, 2000)

(Canale 5, 2000) Nonsolomoda (Canale 5, 2000-2001)

(Canale 5, 2000-2001) Zelig (Italia 1, 2000-2003; Canale 5, 2014)

(Italia 1, 2000-2003; Canale 5, 2014) Tacchi a spillo (Italia 1, 2001)

(Italia 1, 2001) Scherzi a parte (Canale 5, 2002)

(Canale 5, 2002) Festivalbar (Italia 1, 2002-2003)

(Italia 1, 2002-2003) Zelig Circus (Italia 1, Canale 5, 2003)

(Italia 1, Canale 5, 2003) Zelig Off (Italia 1, 2003)

(Italia 1, 2003) Superstar Show (Italia 1, 2003)

(Italia 1, 2003) Striscia la notizia (Canale 5, dal 2004)

(Canale 5, dal 2004) Paperissima (Canale 5, 2004-2013)

(Canale 5, 2004-2013) Chi ha incastrato lo zio Gerry? (Canale 5, 2005)

(Canale 5, 2005) Festival di Sanremo (Rai 1, 2007, 2018)

(Rai 1, 2007, 2018) SuperPaperissima (Canale 5, 2008, 2011, 2013)

(Canale 5, 2008, 2011, 2013) Zelig Event (Canale 5, 2016)

(Canale 5, 2016) Italian Musical Awards (Canale 5, 2016)

(Canale 5, 2016) Vuoi scommettere? (Canale 5, 2018)

(Canale 5, 2018) All Together Now (Canale 5, dal 2019)

(Canale 5, dal 2019) Amici Celebrities (Canale 5, 2019)

Michelle Hunziker: vita privata, figli, chi è il marito, ex marito Eros Ramazzotti

Michelle da giovanissima (a soli 17 anni) ha avuto una breve relazione con Marco Predolin, di 25 anni più grande. La love story con Predolin non durò molto, ma fu un vero scandalo. Nel 1995, a 15 anni, Michelle incontra l’amore vero: la Hunziker conosce Eros Ramazzotti durante una serata in discoteca. Dal loro amore nasce Aurora Ramazzotti, nel 1996. Due anni dopo, nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia romantica sul lago di Bracciano. Purtroppo il loro matrimonio finisce nel 2002. La bella showgirl ha rivelato il motivo solo diversi anni dopo: ai tempi è stata vittima di una setta, che l’ha portata ad una drastica decisione: “Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”. Dopo essersi liberata dalla setta, Michelle incontra un nuovo grande amore.

Nel 2011 inizia una relazione con Tomaso Trussardi, che sposa nel 2014 con una splendida cerimonia presso il Palazzo della Ragione di Bergamo. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine: Sole nel 2013 e Celeste nel 2015. Michelle e Tomaso recentemente hanno annunciato la fine della loro storia.

Michelle Hunziker: Instagram

Michelle Hunziker è molto seguita su Instagram. Con il suo account @therealhunzigram vanta 4,9 milioni di followers.