Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 29 e domenica 30 aprile 2023

Come ogni weekend che si rispetti, anche in questo di fine aprile, è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre dal pubblico. Alla conduzione Silvia Toffanin, che con il suo garbo, la sua spontaneità e la sua eleganza sa come mettere a proprio agio gli ospiti, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e dello sport, che anche questa settimana si racconteranno a cuore aperto. E senza freni. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 aprile, a partire dalle 16.30.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 29 aprile 2023

Stando alle primissime anticipazioni, Silvia Toffanin, padrona indiscussa dello show, sabato 29 aprile accoglierà in studio l’attrice Gabriella Pession, volto della fiction Capri e che recentemente abbiamo visto su Rai 2 nella serie tv La porta rossa. Lei, che vive in America con il marito Richard e il figlio, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Direttamente dalla scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, arriverà l’ultimo eliminato, il ballerino Ramon Agnelli ‘pupillo’ di Alessandra Celentano: il giovane ha perso la sfida contro l’amico Cricca, ma ha ottenuto una borsa di studio in una delle scuole più importanti e prestigiose di New York. A Verissimo Ramon si esibirà e racconterà tutto il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia.

Raniero Monaco di Lapio e Primo Reggiani da Silvia Toffanin

Ma non finisce certo qui. Tra gli ospiti di sabato, direttamente dalla fiction di successo Il Patriarca, anche due dei protagonisti: Raniero Monaco di Lapio e Primo Reggiani.

Chi sono gli ospiti di domenica 30 aprile 2023

Dopo la puntata di sabato, Verissimo come sempre tornerà in onda di domenica e terrà compagnia al pubblico dalle 16.30 alle 18.45 circa. Al momento, ancora non sono stati resi noti gli ospiti, quindi bisogna pazientare un po’. Ma le sorprese, le emozioni e i racconti inediti non mancheranno.

In aggiornamento