Gabriella Pession: biografia, chi è, età, carriera, marito, figli, Instagram, “Da noi… a ruota libera”

Gabriella Pession è una nota attrice che sta per approdare sugli schermi di Rai 1 nel programma condotto da Francesca Fialdini “Da noi… a ruota libera“. Un’ospite inedita che sta facendo fremere il grande pubblico, ma conosciamola meglio! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

Biografia di Gabriella Pession: chi è, età

Gabriella Pession è nata a Daytona Beach nel 1977 e ha 45 anni. Ha vissuto in vari paesi del mondo e parla diverse lingue. E’ un’attrice italiana ma ha la cittadinanza statunitense perché è vissuta negli Usa fino all’età di 7 anni. Dopo questo periodo americano, i genitori italiani originari della Valle D’Aosta, hanno deciso di tornare nel proprio paese trasferendosi a Milano. Qui continua gli studi nelle scuole italiane e nasce la sua passione per il pattinaggio sul ghiaccio, nonostante fosse una promessa in questo sport, la sua carriera è stata spezzata a causa di un infortunio.

La carriera da attrice: cinema e teatro

Nel 1997 esordisce nel mondo dello spettacolo al fianco di Leonardo Pieraccioni. Nel 1998 è una delle protagoniste di “Amiche Davvero!”di Marcello Cesena, partecipa alla mini-serie “Cronaca nera” di Ugo Fabrizio Giordani e Gianluca Calderone. Il debutto a teatro avviene con la commedia di Francesco Apolloni “La verità vi prego sull’amore”. Nel 2001 lo stesso regista ne realizza la versione cinematografica di cui lei farà parte.

Il successo

La notorietà arriva l’anno successivo grazie a Lina Wertmüller che la vuole come protagonista insieme a Sergio Assisi del film “Ferdinando e Carolina” (1999). Nello stesso anno torna al cinema con Pieraccioni in “Il pesce innamorato”. Tra il 2000 e il 2002 è stata impegnata sia sul grande che sul piccolo schermo e non ha mai abbandonato il teatro. Uno dei spettacoli teatrali di maggior successo è di Lina Wertmüller: “Storie d’amore e d’anarchia“, accanto a Giuliana De Sio e Elio delle ‘Storie tese’.

Il marito di Gabriella Pession: matrimonio e figli

Il marito di Gabriella Pesion si chiama Richard Flood, un attore irlandese conosciuto per i personaggi di Tommy McConnel in “Crossing Lines” e per il ruolo del dottor Cormac Hayes in Grey’s Anatomy. L’attore è nato nel 1982 a Dublino e ha 42 anni. I due si sono sposati nel 2016, due anni dopo la nascita di loro figlio Giulio Flood.

Instagram e social dell’attrice

Sul profilo Instagram vanta quasi 200.000 followers e nella biografia c’è scritto che lavora perlopiù con agenzie inglesi e statunitensi. Tra le sue foto spiccano le foto con il marito: ci tiene a condividere la loro vita privata e il loro amore. Al momento sono in vacanza in Irlanda per festeggiare il nuovo anno nel paese natale del marito.