Il Patriarca, anticipazioni terza puntata: trama episodi venerdì 28 aprile 2023

Nuovo imperdibile appuntamento con la fiction il Patriarca che vede Claudio Amendola nei panni dell’imprenditore Nemo Bandera. La serie, in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì, sta riscuotendo successo tra il pubblico tv: ma cosa accadrà nella prossima puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Claudio Amendola

La nuova fiction “Il Patriarca” è un remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso del 2018. La trama è fitta di intrighi, conflitti e difficili decisioni che muovono le azioni e i comportamenti di tutti i personaggi, tra tutti quelli del protagonista. La prima stagione è iniziata da venerdì 14 aprile 2023 e sin qui abbiamo assistito alle prime due puntate. Diamo pertanto uno sguardo prima a cosa è successo nell’ultimo episodio andato in onda venerdì 21 aprile 2023. Nemo ha dovuto affrontare diversi nemici tra cui l’uomo detto “il Tigre”, boss malavitoso, e il Monterosso. Il primo lo ha minacciato di prendersela con la sua famiglia, mentre il secondo è invece un poliziotto che sta cercando di indagare sugli affari di Nemo. Secondo Monterosso, infatti, proprio Bandera ha ucciso Buscemi. Nel frattempo, Carlo, uno dei figli di Nemo, ha cercato di dimostrare al padre di essere in grado di prendere il suo posto. Ricordiamo che tutte le repliche della fiction sono disponibili su Mediaset Infinity.

Anticipazioni terza puntata Il Patriarca, trama episodi venerdì 28 aprile 2023

Ma cosa vedremo adesso nel prossimo episodio? L’appuntamento è esattamente tra sette giorni. Venerdì 28 aprile 2023 andrà in onda la terza puntata, sempre in prima serata su Canale 5 dopo Striscia la Notizia. Ebbene, secondo le anticipazioni Lara trova lavoro in una fabbrica che poco dopo viene chiusa da Mario a causa della crisi della Deep Sea. Per salvare l’azienda, Nemo decide di far arrivare un ultimo carico di droga. Che dire quindi: non ci resta che aspettare con trepidazione la messa in onda di questo nuovo avvincente appuntamento.