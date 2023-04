Il Patriarca con Claudio Amendola: quando inizia, trama, cast e quante puntate sono su Canale 5

Sta per tornare in televisione, sul piccolo schermo, Claudio Amendola, il noto attore romano che dal prossimo 14 aprile sarà Nemo Bandera nella fiction Il patriarca. Una serie tv di Canale 5 che già si preannuncia essere un successo. Ma di cosa parla? Qual è la trama e chi sono gli attori? Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova fiction drammatica scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso del 2018.

Di cosa parla la serie tv di Canale 5 Il Patriarca

Ecco qualche anticipazione sulla trama. Protagonista della fiction Il Patriarca, che prenderà il via il 14 aprile su Canale 5, è Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola. Lui è un imprenditore, ma anche narcotrafficante di successo al quale, poco prima di compiere sessant’anni, viene diagnosticata la malattia di Alzheimer. Tra intrecci, storie d’amore, famiglia da difendere in questa serie tv drammatica. Chi dovrà prendere il suo posto nella gestione degli affari? Al suo fianco ci saranno la moglie Serena, i figli Carlo e Nina. Ma non solo. Nemo ha anche un’altra figlia, Lara, nata dall’amore con un’altra donna. L’ispettore Monterosso riuscirà a scoprire tutta la verità?

Cast attori, quante puntate sono, quando finisce

Nel cast, oltre al protagonista Claudio Amendola, anche gli attori affermati:

Antonia Liskova che sarà Serena Bandera

Neva Leoni che sarà Lara

Raniero Monaco di Lapio nei panni di Mario Rizzi

Michele De Virgilio che sarà Marco Ferro

Giulia Schiavo in Nina Bandera

Carmine Buschini che sarà Carlo Bandera

Giulia Bevilacqua che interpreterà Elisa

Primo Reggiani che sarà Monterosso

Marius Bizau nei panni di Freddy

Alice Torriani nei panni di Monica

Alberto Molinari sarà Enrico e Niccolò Centioni sarà Paolo.

Sono 12 gli episodi della fiction Il Patriarca, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino al 19 maggio, data dell’ultima puntata (salvo cambiamenti del palinsesto). La serie tv con Claudio Amendola si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming (dove ci saranno le repliche) sul portale Mediaset Infinity (gratuitamente).