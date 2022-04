Claudio Amendola: chi è, età, carriera, titolo di studio, altezza, figli, moglie, infarto, Instagram, Star in the Star

Domenica In. Manca ormai poco, è già tutto pronto ed allestito a dovere: riflettori, telecamere, il trucco e, soprattutto, gli ospiti di questa nuova ed imperdibile puntata di Domenica In, condotta come sempre dalla regina della domenica, la zia di tutti gli italiani: Mara Venier. Scopriamo insieme uno degli ospiti di oggi, il mitico Claudio Amendola.

Claudio Amendola: chi è, età, carriera

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio del 1963. E’ figlio degli attori e doppiatori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone. Claudio Amendola ha lavorato come commesso e manovale dopo aver finito la terza media. Il suo esordio è stato a 19 anni col ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie Tv Storia d’amore e d’amicizia. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2014, inoltre, Claudio Amendola ha debuttato come regista cinematografico e ha diretto la commedia La mossa del pinguino.

Vita privata: moglie, figli, l’ex

Claudio Amendola è stato sposato, dal 1983 al 1997, con Marina Grande. Claudio l’ha sposata a soli 19 anni, e dall’attrice e doppiatrice ha avuto le due splendide figlie Alessia e Giulia. La più giovane, Giulia, è un’artigiana molto rinomata nel suo campo, mentre Alessia è diventata doppiatrice e nel 2010 ha avuto a sua volta un bambino, Diego. Ha così reso Claudio nonno all’età di 47 anni. Il loro matrimonio è stato solido per ben 14 anni, poi ha subito un’interruzione.

Il matrimonio a New York con Francesca Neri

Le loro nozze non hanno valenza legale nel nostro Paese, ma il loro rapporto è solido e duraturo. L’attuale compagna di Amendola è l’attrice Francesca Neri, che ha sposato a New York l’11 dicembre del 2010. La coppia ha un figlio, Rocco, nato nel 1999. Le loro nozze, è bene ricordarlo, non hanno alcuna valenza legale nel nostro Paese, ma il loro rapporto è solido e duraturo e non ha bisogno di riconoscimenti giuridici.

Le curiosità che non ti aspetti

Recentemente Amendola al programma televisivo Matrix ha dichiarato le sue origini ebraiche.

E’ un grande tifoso della Roma .

. Ha fumato la sua prima sigaretta all’età di 8 anni. Nel 2017, poi, è stato colto da un infarto improvviso. Da lì ha deciso di non fumare più.

Da un punto di vista politico Claudio Amendola è da sempre vicino al partito di Rifondazione Comunista.

Ha dichiarato di essere ateo.

Dove seguirlo sui social e Instagram