Perché Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati? Stasera l’intervista a Belve. Un’intervista toccante quella lasciata dal famoso attore romano a Francesca Fagnani, a tratti quasi intima. Infatti, Amendola parla della sua vita, parlando delle sue storie d’amore fino alla dipendenza da droghe. Un lato inedito dell’attore, che potrete vedere stasera su Belve. Per la Fagnani, sarà l’ultima puntata della stagione, dove prevede una chiusura col botto.

Perché Claudio Amendola non sta più con Francesca Neri?

Il programma di Francesca Fagnani andrà in onda stasera su Rai 2, in prima serata. Una stagione di star indomabile e che fanno parlare di loro, una categoria cui non poteva stare fuori Claudio Amendola. L’attore potrebbe essere tra i primi intervistati, aprendosi a cuore aperto: “Sono stato dipendente dalla cocaina”. Poi parla delle sue delusioni d’amore, in primis la separazione da Francesca Neri: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima, c’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”.

Sulla storia della droga, la Fagnani prova a indagare. Chiede anzitutto se Amendola si sia riuscito a fermare prima di diventare dipendente della sostanza stupefacente: “No, ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”. Amendola aveva toccato il fondo in quel periodo? Lui risponde: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”.

Ma dalla dipendenza di cocaina, Claudio Amendola ne è uscito da solo? Lui dice: “Si, assolutamente da solo”. Poi Amendola, da buon uomo di sinistra, manda una stoccata all’attuale Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sulla televisione pubblica, lo definisce “il più s*****o di tutti”.