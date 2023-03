Claudia Pandolfi, chi è la donna con cui è stata fidanzata: stasera l’intervista a Belve

Claudia Pandolfi è un’attrice molto amata dal pubblico italiano e stasera, martedì 21 marzo, si racconterà ai microfoni della conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, il programma in onda su Rai 2 in prima serata. Tra le cose che più hanno colpito è stata la sua rivelazione di aver avuto un’esperienza gay.

La Pandolfi ha ammesso di aver avuto una relazione gay

La Pandolfi ha ammesso di aver avuto una vera e propria storia sentimentale, vista l’attrazione che aveva per questa donna. E in tanti si sono chiesti chi sia questa fantomatica figura. Quale sia la sua identità. Nonostante l’attrice non abbia mai fatto mistero di questo aspetto della sua vita privata, l’identità della donna in questione, finora, non è stata resa nota.

Chi è la donna con la quale l’attrice ha avuto una relazione

È alla Fagnani che racconta di un periodo particolare della sua vita, caratterizzato da una profonda inquietudine. Un lasso temporale nel quale importanza particolarmente significativa ha avuto una donna capace di sostenerla in un periodo difficile. Ne sarebbe nato un sentimento forte, ben oltre l’amicizia. Una vera e propria storia d’amore durata un mese.

L’attrice ha avuto una vita sentimentale molto intensa

La vita sentimentale della Pandolfi è stata abbastanza movimentata. Ha avuto diverse relazioni anche con personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra i quali: Andrea Pezzi e Roberto Angelini. Poi è stata la volta di Massimiliano Virgili, con il quale è stata fidanzata per quattro anni prima di convolare a nozze, per lasciarlo non appena sono tornati dal viaggio di nozze. Lei avrebbe chiarito all’allora marito che non provava più lo stesso sentimento, ma Virgili non ha nascosto di essere convinto che Claudia fosse innamorata di Andrea Pezzi. A seguire ha avuto una storia con Roberto Angelini, dal quale ha avuto un figlio: Gabriele. A seguire è stata coinvolta con Marco Cocci per legarsi, infime, con l’attuale compagno Marco De Angelis, con il quale ha avuto il suo secondo figlio: Tito.