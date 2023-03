Claudia Pandolfi a Belve: ‘Sono stata un mese con una ragazza’, l’intervista su Rai 2

Domani, martedì 21 marzo, torna l’appuntamento con Belve, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, su Rai 2. Come di consueto, c’è grande curiosità tra il pubblico che si chiede chi saranno gli ospiti di questa puntata. Personaggi noti che verranno messi sotto i riflettori della giornalista.

Tra gli ospiti della Fagnani ci sarà anche Claudia Pandolfi

Domani, tra gli altri, la Fagnani ospiterà l’attrice Claudia Pandolfi che si racconterà nella sua formazione professionale, sin dalle battute iniziali e non farà mancare anche indiscrezioni sulla sua vita privata. Tornerà a parlare di un cult delle serie tv andate in onda: Un medico in famiglia, ma anche della proposta ricevuta da Tinto Brass di prendere parte a un film nel quale avrebbe dovuto interpretare una scena nella quale doveva giocare a ‘m’ama non m’ama’ con i peli del pube. Un’occasione professionale che non si è sentita di cogliere la Pandolfi.

Cosa nasconde la vita privata dell’attrice

Ma parlerà anche del suo privato e dell’amore per una donna che l’ha spinta ad avere una relazione di coppia per circa un mese, con una compagna che ha visto come ‘un faro’. E del matrimonio con Massimiliano Virgili, finito dopo un mese. Una fine voluta dall’attrice che aveva manifestato delle perplessità già prima della cerimonia, ma si era fatta convincere che si trattava di una crisi prematrimoniale.

La Fagnani, tra le altre domande che ha rivolto alla sua ospite, le ha chiesto cosa pensa degli sceneggiatori che inseriscono all’improvviso scene di sesso e, soprattutto, se le è mai successo. L’attrice ha raccontato che è successo anche a lei in particolare nel film Quando la notte di Cristina Comencini. Tanto altro ancora nell’intervista a Belve. Claudia Pandolfi racconterà anche altri aspetti della sua vita, sollecitata dalle irriverenti domande della conduttrice del programma. Non resta che seguire l’appuntamento di domani sera a partire dalle 21 e 30.