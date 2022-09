Claudia Pandolfi: chi è, età, carriera, film e serie tv, chi è il compagno, figli, altezza, genitori, oggi, Instagram, ex marito

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, torna anche oggi, come ogni domenica, l’appuntamento con Da Noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. In studio ci saranno anche Claudia Pandolfi e Max Tortora, nel cast di Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì presentato fuori concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Dagli esordi al debutto di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi è nata a Roma il 17 novembre del 1974. Claudia ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 1991, e qui è stata notata da Michele Placido che le ha offerto una parte nel film Le amiche del cuore. È diventata però popolare grazie alle interpretazioni di Alice Solari in Un medico in famiglia e di Giulia Corsi in Distretto di Polizia. Nel 1995 Claudia ha debuttato anche in teatro. Da lì per la bella attrice un successo dopo l’altro.

I film di successo al cinema e le fiction

Grande attrice al cinema e sul piccolo schermo. Ecco alcuni dei suoi successi:

Le amiche del cuore

La frontiera

Lavorare con lentezza

La prima cosa bella

Quando la notte

Sulla strada di casa

Mio fratello, mia sorella

Siccità, l’ultimo film diretto da Paolo Virzì.

In tv, invece, come dimenticare queste fiction:

Amico mio

Un medico in famiglia

Distretto di Polizia

I liceali

Baby

È arrivata la felicità

Chiamami ancora amore

Un professore

Chi è l’ex marito, compagno, vita privata

Claudia Pandolfi nel 1999 si è spostata con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgiliii. Matrimonio che è durato un mese. Claudia ha lasciato il marito per Andrea Pezzi. Nel 2006, però, ha avuto un figlio, Gabriele, da Roberto Angelini. Successivamente si è legata sentimentalmente a Marco Cocci. Dal 2014 ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondo figlio, Tito, nato nel 2016.

Instagram: Claudia Pandolfi punta sui social

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @missipanda vanta oltre 120 mila followers.