Claudia Pandolfi, chi è il compagno Marco De Angelis: età, lavoro, Instagram, figlio Tito

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, torna anche oggi, come ogni domenica, l’appuntamento con Da Noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. In studio ci saranno anche Claudia Pandolfi e Max Tortora, nel cast di Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì presentato fuori concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Ma conosciamo meglio il compagno attuale dell’attrice, Marco De Angelis.

L’amore tra Claudia Pandolfi e Marco De Angelis

Pochissime le informazioni su Marco De Angelis, compagno dell’attrice Claudia Pandolfi. Sappiamo che ha 38 anni, è più giovane di Claudia e nella vita lavora come responsabile della Dap de Angelis Group, una società di produzione che si occupa di fiction e lungometraggi.

Classe 1983, è nato l’8 ottobre e insieme al fratello Nicola è founder e CEO di Fabula Pictures. Tra i suoi successi ricordiamo Baby, la serie firmata Netflix che mette al centro lo scandalo delle baby squillo ai Parioli.

La nascita di Tito

Claudia Pandolfi dal 2014 ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondo figlio, Tito, nato nel 2016. I due hanno sempre cercato di tenere lontano dai riflettori il rapporto, lontano dai gossip e dai pettegolezzi. A Verissimo l’attrice ha spiegato: “Io e Marco ci siamo sposati a Barcellona con uno per strada che ha detto di essere un sacerdote di non so quale religione. Ci ha messo delle cose in testa, ha unito le nostre mani e ci ha resi marito e moglie. Per me ha avuto molta importanza”.