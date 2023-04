Il Patriarca, quante puntate sono? Il calendario completo e data ultima puntata

Claudio Amendola torna in televisione, non solo come attore. Infatti, stavolta avrà un altro ruolo importante. Claudio Amendola è il regista della nuova serie tv di Canale 5 “Il Patriarca” nella quale interpreterà Nemo Bandera. La serie si preannuncia essere già un successo. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova fiction drammatica scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri.

Il Patriarca con Claudio Amendola dal 14 aprile su Canale 5: trama, cast e quante puntate sono

Il Patriarca, la nuova fiction di Amendola: quando va in onda?

La nuova fiction “Il Patriarca” è un remake della serie televisiva spagnola Vivere senza permesso del 2018. La trama è fitta di intrighi, conflitti e difficili decisioni che muovono le azioni e i comportamenti di tutti i personaggi. la prima stagione andrà in onda su canale 5 a partire da venerdì 14 aprile 2023. Mediaset ha deciso di dare a questo nuovo prodotto una prima serata molto importante.

Le puntate previste per Il Patriarca saranno in totale dodici, divise in sei prime serate che andranno in onda a una volta a settimana. Il finale di stagione andrà quindi in onda il 19 maggio. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Play. Ecco il calendario completo della serie televisiva di Canale 5:

Prima puntata: venerdì 14 aprile 2023

Seconda puntata: venerdì 21 aprile 2023

Terza puntata: venerdì 28 aprile 2023

Quarta puntata: venerdì 5 maggio 2023

Quinta puntata: venerdì 12 maggio 2023

Sesta e ultima puntata: venerdì 19 maggio 2023

Il Patriarca, attori e location

Sono tre le location principali della serie, scelte da Amendola. La prima è Roma, poi la Puglia che vede diverse riprese tra Bari e Monopoli. Nel cast, oltre a Claudio Amendola, attore e regista, ci sono anche: