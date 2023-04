Location serie tv Il patriarca con Claudio Amendola: dove è stata girata

Claudio Amendola torna in televisione con una nuova fiction dal titolo “Il Patriarca“. L’attore stavolta non solo reciterà nella serie tv, ma riveste anche il ruolo di regista. Ne “Il Patriarca”, Claudio Amendola dirigerà una storia drammatica che vede protagonista una famiglia dove intrighi e conflitti sono all’ordine del giorno. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova fiction di Canale 5.

Il Patriarca, la nuova fiction di Canale 5: quando va in onda

La nuova fiction di Claudio Amendola per Mediaset andrà in onda per la prima volta nella serata di venerdì 14 aprile 2023. Si tratta di dodici episodi, ciascuno dalla durata di 50 minuti. Andrà in onda ogni venerdì con ben due episodi uno dopo l’altro per sei settimane. Il finale di stagione andrà quindi in onda il 19 maggio.

Il Patriarca, la trama della fiction con Claudio Amendola

Nemo Bandera (Amendola) è un imprenditore e narcotrafficante di successo. Un uomo molto influente in Puglia il cui patrimonio trae origine da traffici illeciti. I proventi dei suoi traffici sono stati investiti nella Deep Sea, proficua azienda di famiglia, ereditata dal suocere e usata come copertura. Poco prima di compiere sessant’anni però, Nemo scopre di essere malato di Alzheimer. Decide di nascondere la notizia mentre sceglie il suo futuro erede.

A guidare l’azienda sarà uno dei due figli avuti da sua moglie Serena (Antonia Liskova). Forse Nina (Giulia Schiavo), l’artista della famiglia, oppure Carlo (Carmine Buschini), un ex tossicodipendente. In comune hanno solo una cosa: nessuno dei due è interessato agli affari del padre

Giocherà un ruolo importante in tutto questo il figlioccio di Nemo, Mario (Raniero Monaco di Lapio), brillante e spietato avvocato dell’azienda. Mario lavorerà contro il suo mentore assieme ad Elisa (Giulia Bevilacqua), la sua compagna, pur di conquistare la Deep Sea.

Il Patriarca, dov’è stata girata?

Sono tre le location principali della serie, scelte da Amendola. La prima è Roma, a seguirla c’è la Puglia che vede diverse scene importanti con riprese effettuate tra Bari e Monopoli. Le riprese sono iniziate a novembre 2021 e si sono conclude ad aprile 2022 per un totale di venti settimane di riprese.