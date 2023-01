Gabriella Pession, chi è il marito Richard Flood: età, famiglia, carriera, matrimonio e figli

Gabriella Pession è da poco approdata al famoso programma su rai 1 “Da noi… a ruota libera“, ma quanto conosciamo la sua vita privata? Ecco tutto quello che sappiamo sul marito Richard Flood, attore irlandese con cui condivide la vita matrimoniale dal 2016.

Chi è Richard Flood: età, famiglia

L’attore è nato a Dublino il 28 luglio 1982, ha 42 anni e non sappiamo nulla della sua famiglia d’origine o delle vicende personali che lo hanno portato ad approdare nel mondo del cinema. L’attore, infatti, è sempre molto schivo sul suo passato e non ha mai rilasciato interviste in merito. Condivide invece con grande gioia l’amore per la sua attuale famiglia anche sui social.

La carriera come attore

Richard Flood ha iniziato la carriera come attore nel 2012 ricoprendo un piccolo ruolo nella serie “Titanic: Blood and Steel”. Nel 2013 ha interpretato il detective Tommy McConnel. Nel 2017 ha iniziato ad interpretare Ford nella serie tv Shamless e questo gli è valso un grande successo. Due anni dopo è diventato il medico Cormac Hayes di Grey’s Anatomy.

L’incontro tra Gabriella Pession e Richard Flood

La storia d’amore tra i due sembra proprio un film scritto da un grande sceneggiatore. I due si sono conosciuti proprio sul set cinematografico della serie televisiva americana “Crossing Lines” di Edward Allen Bernero iniziata nel 2013 e conclusa nel 2015. E’ proprio nel 2013 che Gabriella e Richard s’incontrano, anche se all’inizio non nutrivano una simpatia reciproca. Scherzando, raccontano nelle interviste che all’inizio si odiavano, ma poi qualcosa è cambiato. Gabriella confessa: “Avevo paura a fidarmi, ho avuto tante brutte esperienze. Richard mi ha insegnato cos’è la fiducia, lo amo.”

Matrimonio e figli

Nel 2014, dopo solo un anno di fidanzamento, nasce il piccolo Giulio. Il bimbo allieta le loro vite e due anni dopo, Richard chiede a Gabriella di sposarlo. Lei racconta di essere rimasta sconvolta, anche perché non aveva mai pensato al matrimonio. “I miei genitori non si sono mai sposati, ero un po’ confusa”, ma l’amore ha prevalso e i due sono convolati a nozze poco dopo, tra l’amore di amici e parenti. Ad oggi sono una famiglia felice e spensierata, vivono e viaggiano a metà tra gli Stati Uniti e l’Italia.