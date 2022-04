Leonardo Pieraccioni: chi è, età, carriera, moglie, fidanzata, curiosità, Instagram

Manca davvero poco alla messa in onda del salotto televisivo più seguito di sempre. Infatti l’amata trasmissione Domenica In non si ferma nemmeno in occasione della Pasqua. Alla sua conduzione, come sempre, ci sarà Mara Venier pronta ad animare questa giornata di festa.

Anche quest’oggi saranno moltissime le storie d’amore, i racconti di vita, gli aneddoti e le curiosità che si alterneranno nel corso delle trasmissione. Altrettanti numerosi anche gli ospiti presenti in studio, tra i quali ci sarà anche il celeberrimo attore Leonardo Pieraccioni, conosciamolo insieme!

Leonardo Pieraccioni: la biografia

Leonardo Pieraccioni è nato a Firenze il 17 febbraio del 1965, figlio unico. Dopo aver frequentato per due anni l’indirizzo per perito aziendale, nel 1981, all’età di 16 anni Leonardo ha partecipato al programma Un ciak per artisti domani, presentato dal debuttante Carlo Conti. Nel 1985 ha frequentato il 100° Corso Allievi Carabinieri Ausiliari Fortunato Caccamo e nel 1986 insieme a Conti ha condotto su Teleregione il varietà Succo d’arancia.

Pieraccioni ha debuttato in Rai nel 1988 quando ha partecipato al programma Il piacere dell’estate. Da lì un successo dopo l’altro, come attore, ma anche come regista. Una carriera lunga e brillante.

La storia d’amore con Laura Troisi

Leonardo Pieraccioni nel 1998 ha avuto una storia d’amore con la showgirl Samantha De Grenet, relazione conclusasi dopo due anni e mezzo. Successivamente l’attore è stato fidanzato con Laura Torrisi, conosciuta sul set di Una moglie bellissima. I due il 13 dicembre 2010 hanno avuto una figlia: Martina.

Nel 2014 la Torrisi, a seguito delle dichiarazioni postate su Facebook, ha dichiarato l’interruzione consensuale della relazione. Attualmente Pieraccioni vive a Firenze.

Curiosità e social

Personalità eclettica, Leonardo Pieraccioni con i suoi film ha emozionato centinaia e centinaia di telespettatori. Ma non solo pellicole, l’attore è un grande fan di Francesco Guccini che ha voluto al suo fianco nei film: Una moglie bellissima, Ti amo in tutte le lingue del mondo e Io & Marilyn.

Anche il calcio rappresenta una parte importante della sua vita, come testimoniato dalla passione per la Fiorentina. Pieraccioni possiede anche un profilo Instagram. Il suo account è molto seguito, vanta infatti la bellezza di 943mila follower!