Tomaso Trussardi si racconta dopo la fine del rapporto con Michelle Hunziker: ‘Non ho nessun’altra donna’

Sono passati ormai diversi mesi da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. Mesi nei quali non sono mancati gossip sui due. Storie vere o presunte attribuite a Michelle o a Tomaso. Finora l’ex marito della showgirl non aveva mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito alla sua situazione sentimentale. Aveva preferito restare in silenzio anche quando gli stono stati attribuiti flirt. Adesso però ha deciso di parlare per dichiarare al Corriere della Sera: “Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i”.

Le precisazioni di Trussardi

Trussardi ha chiarito che “non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse. In particolare Tomaso si è soffermato anche su un possibile ritorno di fiamma con Michelle e ha spiegato: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”.

Insomma al momento l’imprenditore ex marito della Hunziker non sembra avere alcun legame sentimentale e stanco del chiacchiericcio ha scelto di dichiararlo personalmente, probabilmente anche per mettere fine ai gossip sul suo conto.