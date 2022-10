Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Le ultime news sulla coppia

Nel mondo del gossip lo danno come una certezza, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme. Un riavvicinamento che però non ha risolto tutti i problemi nella coppia, a cominciare dal riavvicinamento della nota conduttrice svizzera all’ex marito Eros Ramazzotti. La bufera tra i due personaggi era scoppiata diversi mesi fa, quando congiuntamente la Hunziker e Trussardi avevano annunciato pubblicamente la propria separazione.

Nulla che però avesse fatto implodere del tutto i rapporti personali tra le due persone, anzi. Come specificato da entrambi, da ambedue le parti c’era la volontà di rimanere in ottimi rapporti, soprattutto mettendo davanti il bene delle figlie Sole e Celeste. Secondo le testate di gossip, tra la Hunziker e Trussardi qualcosa si sta muovendo, andando anche oltre a un semplice rapporto amichevole tra due ex. Nel merito, i due starebbero riprovando a ripartire, con marito e moglie pronti a ricostruire la loro relazione da zero.

Michelle Hunziker ritorna da Trussardi

A volere fortemente questo ritorno di fiamma, è stata la stessa showgirl elvetica. In una situazione che però non ha convinto da subito Tomaso Trussardi, che in un primo momento si è mostrato titubante davanti al riavvicinamento. Dopotutto, il noto imprenditore bergamasco non aveva mai nascosto il fastidio per la partecipazione di Eros Ramazzotti, in maniera anche forzata, al programma televisivo che celebrava la carriera artistica di sua moglie. Una situazione che lo aveva portato anche a esprimere il proprio malcontento agli amici più vicini.

La coppia, nonostante tutto, a distanza di qualche mese si è riavvicinata. Ovviamente però con un importante veto da parte di Trussardi: “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”. Nonostante questi siano solo voci di corridoio, la Hunziker può gioire per la situazione familiare: sarà presto nonna del nipotino che avrà Aurora Ramazzotti.