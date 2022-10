Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono tornati insieme? La notte a casa di lei dopo la separazione

Dopo nove mesi dalla rottura ufficiale tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

La notizia della separazione era arrivata il 18 gennaio scorso con una dichiarazione all’Ansa nella quale annunciavano la separazione. Una decisione presa serenamente e in amicizia con l’intenzione di crescere le figlie in armonia.

Tommaso viene fotografato mentre entra in casa di Michelle

Ad annunciare una possibile riappacificazione tra la Hunziker e Trussardi c’è stato un servizio fotografico di “Chi” nel quale Tomaso entra a casa di Michelle, e ne esce il giorno seguente.

Un possibile ricongiungimento documentato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini che nel servizio ha specificato come Trussardi abbia vissuto male la storia d’amore della sua ex moglie con Angiolini. Sarebbe stato questo il motivo per il quale Tomaso non avrebbe tentato, almeno fino ad ora, di riappacificarsi con Michelle.

Le cose sembra stiano cambiando per la coppia. Chissà se questo ricongiungimento ci sarà…

Intanto anche con Aurora e Eros i rapporti sono migliorati da quando la figlia dell’Hunziker e del cantante ha saputo che sarà presto mamma.