Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono ritornati insieme? Cosa ha detto Feltri

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? A seguito della recente separazione della conduttrice svizzera con Giovanni Angiolini, i rumors circa un ritorno di fiamma con l’ex di casa Trussardi non si sono fatti attendere.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?

La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta e se molti sono scettici a riguardo, una conferma della ritrovata complicità tra Trussardi e Michelle Hunziker arriva direttamente da Vittorio Feltri, amico stretto del noto imprenditore bergamasco. Non sono passate inosservate le dichiarazioni che Feltri ha lasciato su Novella 2000 in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra i due. Ma cosa ha detto?

Le dichiarazioni di Feltri

In un editoriale per Novella 2000, il giornalista ha affermato: ‘Michelle, un altro Tomaso non lo trovi. Tomaso è quasi un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente’, conclude Feltri.