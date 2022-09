Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini tenta di riconquistarla con dei messaggi

La passione è terminata con la fine della stagione estiva… almeno così sembra. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, sono state tra le coppie più paparazzate dei mesi scorsi, sotto il sole della Sardegna, adesso però la storia sembra arrivata al capolinea.

La showgirl ha lasciato la terra sarda dove ha trascorso tutte le vacanze estive ed è tornata a Milano dove sembra essere pronta per rimettersi a lavoro. E in attesa di rientrare a pieno ritmo nella sua vita professionale si è dedicata alle sue bambine Celeste e Sole che ha portato a Disneyland Paris e alla più grande, Aurora, in dolce attesa.

Ma il gossip la vorrebbe anche impegnata su un altro fronte: riconquistare l’ex marito Tommaso Trussardi.

Il chirurgo sardo deciso a riconquistare Michelle

Giovanni Angiolini, però, non sarebbe intenzionato a lasciare andare la bella Michelle. Per il medico sardo non si è trattato di una parentesi estiva, evidentemente, è stato molto di più.

Vari i post del chirurgo sui social. Foto in cui mette in mostra il fisico perfetto, probabilmente per mandare messaggi alla conduttrice che, almeno per il momento, sembra fare orecchie da mercante. Ma sembra che Angiolini non sia ancora pronto a darsi per vinto.

I video postati da Angiolini sembrano essere una celebrazione dell’amore. Su Instagram story su uno sfondo nero si sente in sottofondo il brano “Promises” di Chris Cornell. Canzone che celebra un amore finito, ma anche un’intervista a Giorgio Armani nella quale lo stilista sottolinea l’importanza dell’amore: “L’amore è una cosa incredibilmente importante. Avere una persona con cui condividere un’emozione, un film, il successo di una sfilata, un viaggio. E’ una cosa strettamente necessaria, stimolante. Altrimenti ti sembra di fare tutto per chi? Troppo poco per te stesso”.

Chissà se veramente queste storie sono rivolte a Michelle e chissà se quest’ultima vedendole può aver avuto qualche ripensamento…