Tommaso Trussardi, la beffa a Michelle: festeggia con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti

Tommaso Trussardi e la beffa a Michelle Hunziker. Era una della coppie sulle quali il gossip aveva maggiormente scommesso invece il loro amore è finito e l’ex fiamma della conduttrice svizzera ha deciso di festeggiare il compleanno in un modo particolare.

Leggi anche:Michelle Hunziker: chi è, età, carriera, Michelle Impossible, separazione da Trussardi, figli, ultime notizie, Instagram, capelli

La beffa a Michelle Hunziker e il post su Instagram

Lo scorso 6 aprile il bel Tommaso Trussardi ha compiuto 39 anni e ha deciso di festeggiarli con l’ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli. La circostanza è stata condivisa dall’ex marito di Michelle Hunziker con un selfie su Instagram. Sarà tutto vero? C’è una fiamma inaspettata tra i due? Vediamo di capirci qualcosa in più sulla vicenda.

Michelle sta a Eros come Tommaso sta a Marica

Sono mesi, ormai, che la cronaca rosa si occupa principalmente di Michelle Hunziker e della sua vita sentimentale. Una vita sentimentale che, ancora una volta, ha subito una forte virata. La conduttrice televisiva ha rinunciato anche alla sua ultima fiamma Tomaso Trussardi, dal quale si è separata dopo un matrimonio durato ben 10 anni, e due bambine Sole e Celeste. La rottura ha fatto molto discutere e ha gettato un sacco di teorie ed ipotesi per un progressivo riavvicinamento ad Eros.

Leggi anche: Michelle Hunziker: chi è, età, carriera, Michelle Impossible, separazione da Trussardi, figli, ultime notizie, Instagram, capelli

Eros Ramazzotti, da Michelle a Marica

Per quanto concerne il cantante, invece, molto amato dai suoi fan, dopo la rottura con la Hunziker, si era risposato con una modella. Parliamo sicuramente di Marica Pellegrini, ora madre di due dei suoi figli. Anche questa coppia, però, proprio come Tomaso e Michelle, è andata a farsi benedire. Tuttavia, i fan si sono messi l’anima in pace per un possibile ritorno di fiamma tra di due, in quanto Michelle pare si sia impegnata con Giovanni Angiolini, un medico con il quale è stata pizzicata più volte dai paparazzi in atteggiamenti teneri, effusioni d’amore e fughe romantiche.

Incontro inaspettato tra ex alla serata di beneficenza

Nelle ultime ore, la sorpresa! Gli ex di Michelle e Eros sono comparsi insieme sui social network, in particolar modo su Instagra. Tomaso Trussardi e Marica Pellegrini erano insieme nel giorno del compleanno di lui, il quale è stato ospite per una serata di beneficenza per l’Istituto Europeo di Oncologia. Dunque, non si trattava di una cena romantica, bensì un evento a cui entrambi hanno partecipato. Per l’occasione, poi, entrambi hanno scherzato sui social con tanto di scatto con facce buffe. Hanno dichiarato trattarsi di un rapporto di semplice amicizia e di una conoscenza che era inevitabile considerando i loro ex.