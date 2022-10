Tomaso Trussardi e il flirt con l’ex dama di Uomini e Donne: ‘Non è così’. Cosa ha detto l’ex di Michelle Hunziker

La presunta storia di Tomaso Trussardi con un’ex dama di Uomini e Donne ha mandato su tutte le furie l’ex marito di Michelle Hunziker, solitamente non avvezzo a prendere parte al gossip, stavolta ha scritto un post su Instagram per smentire quanto sostenuto dall’influencer Amedeo Venza. Un chiarimento senza filtri quello di Trussardi che ha scritto: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Venzaprofessa sulla mia vita privata…Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile gossip. Signor Verza, quando getta m***a sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia. Oppure forse, visto il personaggio, potrebbe anche piacerle”.

La risposta di Venza non s’è fatta attendere

Un attacco che proprio non è andato giù a Venza che non ha perso l’occasione per controbattere all’attacco ricevuto precisando: “Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di sti tempi ti è anche utile. Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! E comunque io i cognomi gli storpiavo quando ero bimbom**chia”.

Uno scambio di battute, da parte di entrambi, senza “peli sulla lingua”. Anche se, a questo punto il fatto che Trussardi abbia negato qualsiasi flirt con una doma di Uomini e Donne, fa nasce una domanda: Come mai non ha negato il ritorno di fiamma con la sua ex? Che ci sia del vero?