Michelle Hunziker, parla l’ex Eros Ramazzotti: ‘Lei è un fenomeno’

Sono molto uniti. Forse ora più che mai Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che a breve diventeranno nonni. Il cantante si prepara a soli 60 anni a diventare nonno. Aurora, la figlia di Ramazzotti e Hunziker a giorni, partorirà il suo primo bambino: una maschietto.

Il rapporto tra Michelle ed Eros

Uniti dal nipotino in arrivo Eros e Michelle sono apparsi, nell’ultimo periodo, uniti più che mai. Alcune foto li ritraggono mentre si allenano insieme e sorridono come due vecchi amici, ma in realtà hanno un vissuto insieme dopo essere stati sposati e aver cresciuto la ‘piccola’ Aurora che ora sta per diventare mamma. La stima tra i due è grande proprio il cantante, in una delle sue ultime interviste ha definito Michelle: “Un fenomeno”.

Fa Karate Eros e, anche in questo impegno che lo aiuta a mantenere la forma fisica, ha coinvolto la madre di sua figlia. Ora Michelle è diventata più brava di lui. “Lei ha ottenuto due cinture e io nessuna. È incredibile”. Evidente che la Hunziker abbia una grande forza, lo si vede anche quando è sul palco: una donna entusiasta, sorridente, capace di coinvolgere e a volte travolgere il pubblico.

L’attesa per l’arrivo del nipotino

Insieme Eros e Michelle aspettano il grande giorno, in cui diventeranno nonni. Aurora dovrebbe partorire a marzo e per l’occasione il cantante è pronto a “prendere un volo e andrò da lei e da tutti loro”. Un legame forte quello che Aurora per tutti e due i genitori, ma è proprio Eros a raccontare del sogno della figlia di fare la cantante: “avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata “la figlia di” e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”.