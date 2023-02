Eros Ramazzotti a Sanremo non ricorda le parole e Ultimo suggerisce: ‘Sono scritte nel monitor’

Eros Ramazzotti si esibisce con Ultimo sul palco del teatro Ariston a Sanremo nella serata delle cover, ma al momento di cantare il medley delle sue canzoni non ricorda le parole. Momenti di panico questa sera, nella quarta serata del Festival di Sanremo, con gli artisti in gara che cantano con illustri colleghi.

E Ultimo, che ha scelto Eros Ramazzotti, si è trovato in un momento imbarazzante. Il cantante romano, infatti, ha avuto un momento di défaillance. Non ricordava le parole del brano che doveva cantare, “Un’emozione per sempre”, nonostante fosse una canzone tra le sue più celebri.

“Non ricordo le parole”

Durante la performance, Eros Ramazzotti si interrompe e guarda Ultimo. “Sai che non le la ricordo?”, dice nel microfono. E Ultimo, ridendo, risponde: “Guarda il monitor, sono scritte lì”. Ramazzotti allora riprende a cantare, ma poco dopo la scena si ripete, con il cantante romano che nuovamente salta delle strofe. Ci pensa allora il pubblico a sostituirlo. Le canzoni di Eros le sanno a memoria, senza bisogno del monitor. Ma, nonostante questo, Ramazzotti ha conquistato il pubblico. “Duetto fantastico”, “Semplicemente il duo di cui non sapevo di aver bisogno ma di cui ora non posso fare a meno”, “Quando la serietà incontra il maestro della serietà”, questi solo alcuni dei messaggi rivolti alla coppia di cantanti.

Il medley

Eros Ramazzotti e Ultimo avevano iniziato il medley di canzoni con Adesso tu, per poi passare a Un’emozione per sempre. L’esibizione è terminata con Più bella cosa. Tre successi incredibili di Eros, che il pubblico ha cantato insieme ai due artisti sul palco.