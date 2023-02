Televoto quarta serata Sanremo 2023: quali sono i codici dei cantanti e come votare il preferito

Sanremo 2023. Siamo, ormai, giunti alla quarta serata di questo incredibile Festival di Sanremo nella sua nuova veste per il 2023. Sono stati tantissimi i cantanti e gli ospiti che si sono alternati sul palco dell’Ariston, il più famoso d’Italia, e rinomato in tutto il mondo della musica.

Sanremo 2023: riassunto delle puntate

Sin dalla prima puntata ne abbiamo viste delle belle, in compagnia del padrone di casa e direttore artistico Amadeus e la sua incredibile spalla Gianni Morandi. La prima grande apparizione è stata certamente quella della regina dei social Chiara Ferragni che, ad ogni modo, ha destato polemiche sin dal suo monologo rivolto alla piccola Ferragni bambini. Forti critiche anche nei confronti del giovane Blanco che, proprio durante la prima serata, a causa di un problema di audio, ha iniziato a buttare per aria tutti i fiori e le rose presenti sul palco. La seconda serata, invece, è trascorsa in modo relativamente tranquillo, con i restanti cantanti che si sono alternati sul palco e le conseguenti votazioni della Giuria Stampa.

Paola Egonu e il suo monologo nella serata di ieri

Ieri, invece, è stata la volta di Paola Egonu, che ha sostituito la Ferragni nel ruolo di coconduttrice. Il suo è stato un monologo emozionante, dove ha affrontato diversi temi, tra i quali quello del razzismo, che nel suo passato è stato sempre un’ombra. Ad ogni modo, lo spettacolo è assicurato anche per questa sera, non solo musica, ma anche tantissimi interventi su diverse tematiche che fanno del Festival di Sanremo un evento davvero unico e dalla profonda risonanza mediatica.

La scaletta per la quarta serata di Sanremo 2023 e i codici per il televoto

Ecco, di seguito, la scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti per la quarta serata, quella dedicata a cover e duetti, seguiti dai codici che saranno necessari per il televoto da casa, di modo da poter partecipare e contribuire così all’esito del contest della canzone italiana più famoso di sempre:

Ariete con Sangiovanni “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato – CODICE: 01 Will con Michele Zarrillo con Cinque giorni; – CODICE: 02 Elodie con BigMama ‘American Woman’ (il brano dei The Guess Who poi ripreso da Lenny Kravitz); – CODICE: 03 Olly e Lorella Cuccarini con La notte vola; – CODICE: 04 Ultimo con Eros Ramazzotti un medley di Eros Ramazzotti; – CODICE: 05 Lazza con Emma e Laura Marzaduri con La fine; – CODICE: 06 Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe con Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi; – CODICE: 07 Shari e Salmo con un medley di Zucchero Fornaciari; – CODICE: 08 Gianluca Grignani e Arisa con Destinazione Paradiso; – CODICE: 09 Leo Gassmann ed Edoardo Bennato con il Quartetto Flegreo cantano un medley dello stesso Bennato; – CODICE: 10 Articoli 31 e Fedez con un un medley degli Articolo 31; – CODICE: 11 Giorgia ed Elisa con un medley di “Luce” e “Di sole e d’azzurro”; – CODICE: 12 Colapesce Dimartino con Carla Bruni “Azzurro” di Adriano Celentano; – CODICE: 13 Cugini di Campagna con Paolo Vallesi un medley tra “La forza della vita” e “Anima mia”, dai rispettivi repertori; – CODICE: 14 Marco Mengoni con il Kingdom Choir ‘Let it be dei Beatles; – CODICE: 15 Gianmaria con Manuel Agnelli ‘Quello che non c’è’ degli Afterhours; – CODICE: 16 Mr Rain con Fasma ‘Qualcosa di grande’ dei Lunapop; – CODICE: 17 Madame con Izi ‘Via del Campò di Fabrizio De Andrè; – CODICE: 18 Coma Cose con i Baustelle “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri; – CODICE: 19 Rosa Chemical con Rose Villain ‘America’ di Gianna Nannini; – CODICE: 20 Modà con Le Vibrazioni “Vieni da me” degli stessi Modà: CODICE 21 Levante con Renzo Rubino propone ‘Vivere’ di Vasco Rossi: CODICE 22 Anna Oxa con il deejay iLjard Shava canterà “Un’emozione da poco”: CODICE 23 Sethu con Bnkr44 ‘Charlie fa il surf’ dei Baustelle: CODICE 24 LDA con Alex Britti con Oggi sono io: CODICE 25 Mara Sattei con Noemi ‘L’amour toujour’ di Gigi D’Agostino: CODICE 26 Paola & Chiara con Mark & Kremont un medley di Paola & Chiara: CODICE 27 Colla Zio con Ditonellapiaga “Salirò” di Daniele Silvestri: CODICE 28

Quanto costa e come fare per votare: da fisso

E come fare a votare? Sono diverse le opzioni a vostra disposizione. Il pubblico da casa potrà decidere, in sintesi, se votare attraverso una chiamata da fisso o cellulare o se mandare un sms. Se optate per il telefono fisso, potranno votare tutti coloro abbonati a Tim, WindTre, A2A Smart City, Tiscali, Sky Wifi, Brennercom, Irideos, Convergenze, Uno Communications, ma non sarà possibile votare chiamando da telefoni pubblici o dall’estero. Per votare da telefono fisso il numero da digitare è: 894001, mentre da mobile con SMS bisogna comporre il 47544751. Il costo tramite chiamata è di 0,51 euro Iva inclusa.

Tramite smartphone

Se, invece, decidete di votare tramite smartphone, il televoto è disponibile per gli utenti Wind Tre, Vodafone, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, Ho Mobile e Tim. Per votare da mobile con SMS bisogna comporre il 47544751. Che votiate da fisso da cellulare, si potrà votare per un massimo di 5 volte in totale. Per quanto riguarda il costo dei messaggi, invece, è di 0,50 euro per gli utenti Tim, CoopVoce, Iliad e Poste Mobile, mentre è di 0,51 per gli sms inviati da numeri Vodafone, Ho Mobile e Wind Tre. Pronti?