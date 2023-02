Pieraccioni ironizza su Blanco: ‘Vuoi venire da me? Ho una siepe da potare!’

Leonardo Pieraccioni si è rivolto ai social media per esprimere il suo appassionato appello a Blanco dopo che questi ha distrutto il palco dell’Ariston. Scherzando ha esclamato: “Blanco, ho una siepe da potare! Puoi venire ad aiutarmi? Il giardiniere Blanco si è fatto male, quindi vieni a potarmi qui anche con le tue mani!”.

Leonardo Pieraccioni chiama Blanco come giardiniere

Blanco è tornato appassionatamente sul palco di Sanremo poco dopo la mezzanotte per presentare il suo nuovo singolo, L’isola delle rose. Tuttavia, dopo i primi secondi, il cantante non è riuscito a continuare l’esibizione a causa di difficoltà tecniche e ha ripetutamente gridato al microfono: “La voce, non si sente niente”, cercando disperatamente di comunicare con il regista. Infuriato, ha iniziato a distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro, scagliando fiori sul palco con veemenza. Quando la canzone si è conclusa, la folla ha iniziato a deriderlo e a gridare “Boo!”.

“Ho continuato, anche se non riuscivo a sentire nulla. Mi stavo divertendo un mondo!”, ha dichiarato il cantante tra il torrente di fischi. Amadeus ha fatto un valoroso tentativo di salvare la situazione, ma è stato inutile porre fine alla raffica di insulti. “Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce”, ha detto Blanco al termine della sua esecuzione sul palco dell’Ariston interrotta per problemi tecnici. L’artista ha quindi cominciato a distruggere gli arredi del palco, le composizioni dei fiori, tra i boati del pubblico che non hanno gradito affatto il gesto. Al termine Amadeus è entrato e ha chiesto spiegazioni al cantante, vincitore insieme a Mahmood lo scorso anno “La musica è la musica, volevo comunque divertirmi”, ha aggiunto Blanco, tra i buu del pubblico. Anche Gianni Morandi ha preso la scopa per pulire il palco. E Amadeus, che non ha perso la calma, ha aggiunto: “Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa del genere…”.