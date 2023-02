Ultimo a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, fidanzata, Instagram, testo, video e significato di Alba

L’acclamato cantante romano Ultimo parteciperà alla 73esima edizione di Sanremo di quest’anno. I fan sono in delirio, ma se volete saperne di più siete nel posto giusto! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, la sua vita privata e il brano in gara all’Ariston dal titolo “Alba“.

Dagli esordi al debutto di Ultimo

Ultimo è lo pseudonimo di Niccolò Moriconi, un famoso e giovane cantautore italiano. È nato a Roma il 27 gennaio 1996, ha 26 anni ed è del segno dell‘Acquario. Sin da piccolo la sua strada era chiara: voleva suonare e cantare. Infatti, a soli 8 anni inizia il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Nel 2016 vince un concorso indetto dall’etichetta “Honiro” per scovare giovani talenti, così nel 2017 esce il suo singolo d’esordio “Chiave”. Il successo arriva subito: la canzone su YouTube ha circa 7 milioni di visualizzazioni. Nello stesso anno esordisce con l’album “Pianeti”, che diventerà disco d’oro con oltre 2 milioni di copie vendute. Nel 2018 esce un altro progetto discografico “Peter Pan”, che diventa doppio disco di platino. Nello stesso anno vince la categoria “Giovani Proposte” di Sanremo con la canzone “Il ballo delle incertezze” con 67 milioni di views. Una delle sue canzoni più amate è “Pianeti”, con ben 70 milioni di visualizzazioni.

La vita privata del cantante: fidanzata e Instagram

Ultimo ha un profilo social su Instagram seguito da 3,3 milioni di persone con il nome @Ultimopterpan. Condivide moltissime foto dei suoi concerti e annuncia le sue novità in ambito musicale. Acclamatissimo dai e dalle fans, è noto anche per il suo buon cuore. Niccolò ha anche una fidanzata di nome Jacqueline Luna di Giacomo, la figlia di Hetaher Parisi. Lei è un po’ piccola di lui, ha 22 anni e i due stanno insieme ufficialmente da marzo 2021. Ha vissuto alcuni anni in Cina, mentre adesso fa la spola tra Los Angeles e Roma. Negli Stati Uniti ha appena concluso la New York Film Academy ed è pronta a debuttare come attrice. I due sono più innamorati che mai.

La canzone in gara a Sanremo: testo, video e significato di “Alba”

Ultimo è pronto a gareggiare in questa nuova edizione di Sanremo ed è tutto pronto. C’è anche un’inaspettata notizia: la canzone in gara “Alba” farà parte del nuovo disco dell’artista, a cui darà anche il nome. Le sue canzoni sono note per essere introspettive, leggermente malinconiche, molto profonde, ma piene d’amore. Ecco cosa ha dichiarato sul significato della nuova canzone: “Alba è una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di me. Quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo “inquinamento” che quotidianamente riceviamo dall’esterno”. Infatti, questo nuovo brano promette di far commuovere tutto il teatro dell’Ariston. L’artista continua: ” Alba è una canzone con cui spero di risvegliare, anche solo per un breve momento, quella nostra parte primitiva dentro di noi, che viene da lontano, quando eravamo altro…Perché questa vita non è tutto quello che abbiamo, c’è molto di più dentro ognuno di noi…”. Ecco l’annuncio Instagram dell’album che uscirà qualche giorno dopo Sanremo:

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti,

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

