Pasqualino Maione di Amici sta male: ‘Infezione al midollo e al cervello’, il racconto

Pasqualino Maione, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2008, sta affrontando un serio problema di salute. I suoi fan avevano notato che negli ultimi mesi il cantante si era allontanato dai social.

Come sta Pasqualino Maione, ex concorrente di Amici?

Pochi giorni fa ha finalmente rotto il silenzio, postando un video sul suo canale TikTok: “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”, ha detto. Ma di che si tratta? “Non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”, prosegue.

Poi svela la causa di tutto: “Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo”. Ad agosto 2022, infatti, Pasqualino aveva condiviso una foto da un letto di ospedale, raccomandando ai suoi fan di stare attenti “a questo maledettissimo Covid”.

A ottobre, in un altro post, annuncia di essere dovuto tornare in ospedale a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Da allora, il silenzio, fino a ora, in cui Pasqualino ha chiarito la gravità del suo stato di salute e condiviso le difficoltà con i suoi follower. Il breve video su TikTok, sembra un buon segnale per presumere come le condizioni di salute dell’artista stiano gradualmente migliorando. Già vederlo interagire con il proprio pubblico e i propri fan, è un segnale ottimo su come il cantante stia lentamente vincendo la propria battaglia contro la meningite.