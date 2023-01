Amici 22, anticipazioni registrazione 25 gennaio 2023: ospiti, la sfida di Samu, serale ed eliminati di domenica 29 gennaio

Settembre è già un ricordo lontano, ma da quel mese gli allievi della scuola di Amici non hanno smesso di studiare e di inseguire il loro sogno. Il serale, infatti, si avvicina e tra gare di ballo, canto, sfide imminenti e buste rosse, il percorso è ancora tutto in salita. Ma cosa è successo nella registrazione di oggi? E cosa vedremo nella puntata che, salvo cambiamenti improvvisi del palinsesto, andrà in onda domenica 29 gennaio, sempre a partire dalle 14 su Canale 5? Maria De Filippi, padrona indiscussa del talent, terrà compagnia ai telespettatori fino alle 16.30 circa e i colpi di scena, ovviamente, non mancheranno. Ecco tutte le anticipazioni.

La sfida di Samu ad Amici

Ancora troppo presto per le anticipazioni, quelle che come sempre verranno rilasciate dalla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Quasi sicuramente, però, la puntata di domenica 29 gennaio si aprirà con la sfida di Samu, ballerino di hip hop del team di Emanuel Lo. Lui, che insieme ad altri era finito nel caso del ‘Capodanno gate’, dovrà sfidare un concorrente. Domenica scorsa ha dovuto fare i conti con Paki, che alla fine è stato scelto dalla maestra Celentano, quindi Samu è ancora in bilico. Riuscirà a vincere la sfida contro il suo avversario e a restare nella scuola?

Ospiti, gare di canto e di ballo di domenica

Come sempre, come ogni domenica che si rispetti, ci saranno le gare di canto e di ballo, che verranno giudicate da esperti e volti noti del mondo dello spettacolo. La scorsa settimana abbiamo visto Gerry Scotti giudicare i canti e tre esponenti della danza per il ballo. Chi arriverà nella puntata del 29 gennaio? Ci saranno sorprese?

Chi va al serale

Ma non finisce certo qui. L’attenzione, probabilmente, sarà rivolta anche sul serale, che si avvicina. Per il momento due allievi, due ballerini, Isobel e Ramon (entrambi del team di Alessandra Celentano), sono riusciti ad ottenere la tanto ambita maglia. Chi li raggiungerà?

Articolo in aggiornamento