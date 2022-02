Paki: chi è, età, carriera, canzoni, moglie, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Paki, ma conosciamolo meglio!

Paki: chi è, età, carriera e canzoni

I Paki & Paki sono stati un duo musicale beat, molto attivo durante gli anni ’60. Sono Pasquale Canzoni e Pasquale Andriola i componenti, i due che si sono conosciuti a Milano e hanno deciso insieme di formare un duo, con un repertorio di twist e shake. Dopo alcune esibizioni nei locali della città, sono riusciti a ottenere un contratto discografico per La voce del padrone, hanno inciso il primo singolo e hanno partecipato nel 1964 al Festivalbar con la canzone Ragazzi come noi. Da lì un successo dopo l’altro: hanno anche inciso la sigla del programma La fiera dei sogni di Mike Bongiorno e una loro canzone La ballata di Veronique è stata scelta per la colonna sonora di un film di Gianni Vernuccio.

Cosa fa oggi Paki: canzoni e vita privata

I due, però, nonostante il successo hanno poi capito di avere degli obiettivi diversi: il duo, dopo un 45 giri, si è sciolto. Andriola ha firmato per la CAR juke Box, mentre Canzi con altri musicisti ha formato un complesso e ha iniziato poi una lunga carriera con I Nuovi Angeli.