Amici 22, quale inedito ha vinto al televoto? Le anticipazioni del daytime di oggi

Amici 22, la scuola più amata e seguita d’Italia, non smette di regalare sorprese e colpi di scena ai propri affezionati telespettatori! Il serale è ormai alle porte e i ragazzi sono pronti a dare il tutto per tutto, a sfoderare le loro migliori armi pur di aggiudicarsi un posto in finale! Con il serale alle porte il pubblico sta diventando una parte sempre più attiva della trasmissione. Ne è un esempio, la comunicazione apparsa sui canali social del programma mediante un post eloquente post: ‘Preparatevi a votare‘ questo quanto si legge. Cosa starà accadendo?

Amici 22, perché Gianmarco Petrelli oggi non è in studio: i motivi dell’assenza

Amici 22 e il televoto flash per gli inediti dei ragazzi

La comunicazione suddetta è stata annunciata prima che cominciasse il dayitme del noto show, ovvero la striscia pomeridiana che tiene aggiornati i telespettatori sull’odierne vicissitudini dei ragazzi. Insomma, la settimana dei ragazzi delle celebre scuola è iniziare in modo inconsueto. In merito va detto che da quando quest’edizione del talent ha preso il via il pubblico è stato interpellato soltanto due volte. Il televoto è stato piuttosto flash, aperto e chiuso ieri, lunedì 23 gennaio, aveva come obiettivo decretare quale fosse l’inedito dei ragazzi preferito dal pubblico a casa. Chi avrà vinto? Rispetto al verdetto, esso sarà svelato nel corso dei prossimi giorni ma nel frattempo Maria ha chiesto a tutti i ragazzi cosa rappresentasse per loro il pezzo che si stavano apprestando a cantare e a portare sul palco.

La classifica in streaming

Stando alla classifica in streaming, le canzoni maggiormente apprezzate dai fan dovrebbero essere quelle di Angelina e Wax, rispettivamente ‘Voglia di vivere e ‘Ballerine e guantoni’ ma anche ‘Acquario’ di Piccolo G, sta riscuotendo un discreto successo. Chi avrà, dunque, raccolto il favore del pubblico? Il verdetto sarà presto svelato e non resta altro che sintonizzarci su Canale 5 per scoprirlo!