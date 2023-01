Amici 22, perché Gianmarco Petrelli oggi non è in studio: i motivi dell’assenza

Ha preso il via una nuova puntata del talent più seguito di sempre. Stiamo parlando di Amici, la celebre scuola di Maria De Filippi che anche questa domenica — a partire dalle 14.10 su Canale 5 — è pronta a regalare ai propri telespettatori tante emozioni e colpi di scena! Tuttavia, la puntata di oggi si è aperta con un’assenza che non è passata inosservata, si tratta del ballerino della maestra Alessandra Celentano, Gianmarco Petrelli. Come mai il ragazzo non è in studio, cosa sarà successo?

La nuova puntata domenicale di Amici 22 e l’assenza di Gianmarco Petrelli

Stando a quanto comunicato da Amici News, un piccolo problema di salute avrebbe costretto il ballerino della maestra Alessandra Celentano a fermarsi: ‘Al termine della registrazione una ragazza ha chiesto dove fosse Gianmarco e le è stato risposto testualmente: “È un po’ malatuccio”. Queste le parole riportate con un tweet dalla pagina Amici News. Ecco, dunque, i motivi alla base dell’assenza del ballerino. Speriamo si rimetta presto così da poter tornare altrettanto velocemente ad esibirsi.

La sfida tra Samu e Paky

Intanto, le sfide tra i ragazzi proseguono diventando sempre più avvincenti, a ragion del fatto che il momento più atteso, quello del tanto desiderato e sognato serale, è sempre più vicino. Ad esempio, oggi, domenica 23 gennaio, Samu si è esibito nella sfida contro Paky. Finito in sfida dopo quanto accaduto a Capodanno, la competizione era stata congelata a causa dell’indecisione del giudice fino alla registrazione di oggi, quando la temuta maestra Alessandra Celentano ha deciso di dare un banco al ragazzo siciliano. Tuttavia, per il ballerino il verdetto non è ancora arrivato. Il ragazzo, infatti, dovrà competere con un secondo sfidante che conoscerà tra qualche giorno. Insomma, anche quella di oggi si rivela senza dubbio una puntata ricca di emozioni e colpi di scena per il pubblico a casa ma non solo!