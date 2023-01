Torna puntale come sempre l’appuntamento domenicale con la scuola più seguita d’Italia! Stiamo parlando di Amici e anche questo pomeriggio Maria De Filippi è pronta a regalare ai suoi amati telespettatori tante emozioni e colpi di scena! Il serale si avvicina e le sfide tra i ragazzi, a colpi di canzoni e passi a due, si fanno ogni giorno più agguerrite. A sfidare Samu quest’oggi è il ballerino Paky. Chi avrà la meglio? Nell’attesa di scoprirlo conosciamolo meglio!

Paky ad Amici 22, chi è il ballerino: età, vero nome, fidanzata, la sfida con Samu

Amici 22 e la sfida tra Samu e Paky

A sfidarsi questo pomeriggio sono Samu e Paky. Quest’ultimo si sta giocando l’occasione di entrare a far parte dell’amata scuola, ci riuscirà? Paky è un ballerino hip hop ed è entrato nel talent di Maria De Filippi quest’anno, come allievo della maestra Alessandra Celentano. Dopo i fatti di Capodanno, Samu era andato in sfida con Paky ma in questa circostanza, il giudice non aveva saputo quali dei due ragazzi scegliere ed aveva pertanto rimandato la sfida fino alla data di questa registrazione. In realtà, la sfida di Paky è stata interrotta dalla temuta maestra Alessandra Celentano che ha deciso di dare a prescindere un banco al ragazzo.

Paky ad Amici 22, età e fidanzata

Paky è un ballerino di origini napoletane, ha 21 anni ed il suo vero nome non è noto. Dal 2020 il ragazzo fa coppia con Ylenia Aiello, anche lei ballerina. Quest’oggi per lui si sta giocando una partita importante grazie alla quale potrebbe tornare tra i banchi di Amici 22, proprio in vista dell’avvicinarsi di un momento così importante quale l’attesissimo serale.