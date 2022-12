Aurora Ramazzotti incinta, ha paura del parto: «Mi sto ca….o sotto»

Aurora Ramazzotti è incinta e sta per entrare nell’ottavo mese di gravidanza: è quindi vicina al momento del parto. In questi giorni di vacanza con il compagno e alcuni amici ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram e confessa di avere tantissima paura del parto. “Mi sto ca…do sotto dalla paura”, scrive sui social.

La vacanza relax di Aurora Ramazzotti prima del parto

Mancano poco meno di due mesi al momento del parto per Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Per alleviare lo stress del parto e godersi un po’ di riposo in montagna è andata con il compagno Goffredo Cerza in una delle mete di montagna più gettonate: Bormio. Qui hanno soggiornato in un Hotel con Spa in cui si sono rilassati. Con loro c’è anche l’ex gieffino Tommaso Zorzi, con cui Aurora ha trascorso la mattina in palestra.

Le domande sui social

Dopo l’allenamento mattutino la star si è rilassata e ha curato un po’ il suo rapporto con i fan sui social. Ha fatto una storia in cui ha chiesto: “Chiacchieriamo un po’, fatemi delle domande” e ha lasciato il box con cui poter interagire. Le sue risposte sono state spiazzanti e molto dirette, generando un senso di ammirazione nei fan. Qualcuno le ha chiesto: “Quanti kg sei ingrassata da quando sei rimasta incinta?” e lei ha risposto, parafrasando: “Non sono ca… tuoi. Non mi peso da prima di Natale e continuerò a non farlo”.

La paura del parto

A queste domande e alle allusioni non richieste sulla sua forma fisica, risponde ironicamente mettendo una foto delle sue caviglie un po’ gonfie: “Non mi funziona più la circolazione”. Poi arriva la domanda scomoda: “Ma hai paura del parto?” e Aurora Ramazzotti confessa. “Mi c… sotto calcola” e posta una sua foto divertente con gli occhiali da sole in ascensore, forse per esorcizzare la paura per un evento tanto importante.