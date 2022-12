Tommaso Zorzi, chi è il nuovo fidanzato Edoardo: la vacanza con Aurora Ramazzotti

Sono ormai alcuni mesi che la storia d’amore tra l’influencer Tommaso Zorzi e il famoso ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, è giunta al capolinea. Ma dopo il lutto amoroso, ecco arrivare una nuova fumata bianca per l’amore: infatti, è freschissimo l’annuncio da parte dell’ex gieffino che, a quanto pare, avrebbe trovato un nuovo amore, iniziano così anche una nuova relazione che gli avrebbe fatto dimenticare completamente il passato. Lo ha detto proprio nelle ultime ore: il suo nuovo compagno, a quanto pare, si chiamerebbe Edoardo. Come in molti già sapranno, Tommaso Zorzi ama stare sul trend: e di fatto, negli ultimi tempi, ha fatto parlare di se più per la sua vita privata che per il suo lavoro. A tal proposito, ricordiamo che il noto e seguitissimo influencer ha partecipato a una delle edizioni più di successo del Gf Vip, e forse anche grazie a questa esperienza sarebbe riuscito a dimenticare il suo ex fidanzato e ad instaurare una nuova relazione con un altro uomo misterioso: Edoardo.

Il nuovo fidanzato Edoardo e la vacanza con Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi, così, è stato avvistato in una nota discoteca di Milano, proprio in compagnia di un altro uomo. La sua uscita pubblica pare non sia piaciuta molto ai fan del noto influencer, i quali non hanno apprezzato il suo gesto all’indomani della chiusura di una importante storia d’amore. Ma Zorzi non ci fa caso, come di solito riesce a fare, e lascia parlare le malelingue senza curarsene troppo, come dimostrano anche i suoi recenti interventi sul web e sulle sue pagine. Infatti, l’influencer non si sente minimante in colpa, al contrario: pare stia già organizzando il periodo di vacanza post natalizio. Qualche voce rivela che Tommaso sarebbe in procinto di trascorrere un periodo di tempo in montagna insieme alla migliore amica Aurora Ramazzotti e al compagno Goffredo Cerza. Vi terremo aggiornati, come sempre.