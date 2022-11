Come sta Tommaso Zorzi dopo la circoncisione? Cosa è successo

Tommaso Zorzi, noto influencer e presentatore televisivo, in queste ore ha subito un delicato intervento. Infatti, il giovane volto della televisione avrebbe subito la circoncisione, probabilmente dovuta a motivi di salute, che però il ragazzo non avrebbe menzionato in tv e tantomeno sui propri profili sui social network. Zorzi avrebbe superato bene l’operazione, tanto da aver tranquillizzato su Instagram i propri fan.

La circoncisione di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato ricoverato in ospedale per subire un’operazione molto delicata: scopriamo perché l’ex vincitore del Grande Fratello Vip si è circonciso e tutti i dettagli. Tommaso Zorzi si è circonciso, ad annunciarlo sui social network è stato lui stesso. Il giovane presentatore si è sottoposto a questo delicato intervento e ha comunicato che è andato tutto bene. L’ex vincitore del Gf Vip 5 ha rassicurato i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute, condividendo un video su Instagram dall’ospedale.

Tommaso aveva già parlato con i suoi follower del fatto che avrebbe effettuato la circoncisione e aveva precisato che non si trattava di qualcosa di grave. Ecco come ha commentato quanto successo: “Buongiorno, è andato tutto bene. Vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”. Per chi non lo sapesse, tale operazione consiste nella rimozione totale o parziale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che riveste il glande.

Perché ha subito questo intervento così particolare?

Ma perché Tommaso Zorzi si è circonciso? Sebbene finora il giovane conduttore non abbia svelato i dettagli, si pensa che abbia preso questa decisione per un motivo di salute. Va precisato che, a livello sanitario, questa pratica delicata riduce la possibilità di contrarre infezioni croniche e il cancro. Probabilmente, quindi, dietro questa sua decisione c’è qualche problematica o azione preventiva. Non appena si sarà ripreso Zorzi, sicuramente, spiegherà con maggiori dettagli il suo stato di salute e anche i motivi che l’hanno portato ad optare per questo intervento decisamente in una zona delicata.