Tommaso Zorzi, chi è il nuovo fidanzato Walter Trovato: età, lavoro, foto e Instagram

La vita di Tommaso Zorzi è sempre stata al centro del gossip. Vuoi per la sua rilevanza mediatica, vuoi in quanto si tratta di un personaggio estremamente attivo sui social. Le sue storie d’amore sono state quasi sempre “condivise” con i suoi fan. Da Marco Ferrero, a Caludio Sona, fino ad Armando Condemi e Tommaso Stanzani, sono legami vissuti da Zorzi alla luce del sole. Di recente sembra che nel cuore dell’influencer ed ex gieffino si stia facendo spazio un nuovo nome. Si tratterebbe di Walter Trovato.

Chi è Walter Trovato?

Dopo la fine della storia con Stanzani, Zorzi sarebbe stato paparazzato già in varie occasioni insieme a un altro uomo. E sembra si tratti di Walter Trovato. Indiscrezione confermate da più, ma almeno per il momento non dai diretti interessati. Ma andiamo a vedere chi è Walter…

Carriera

Walter vive tra Milano e Londra ed è il fondatore di Iconize London, agenzia di influencer marketing. Ma oltre questo si sa ancora molto poco della presunta nuova fiamma dell’ex vippone che, per ora, sta mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

I due però sarebbero stati visti in giro per locali. Sarebbero diverse le conferme circa un’assidua frequentazione che fa pensare che qualcosa di più importante stia nascendo tra Tommaso e Walter.

Instagram

Walter Trovato ha un profilo Instagram con 43 mila follower. Tanti i post soprattutto immagini scattate in vacanza o comunque in momenti di relax.