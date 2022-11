Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato dopo Stanzani: chi è Walter

Nuova fiamma per Tommaso Zorzi? Sembrerebbe proprio di sì anche se la cautela in questi casi è d’obbligo. Archiviata la storia d’amore con Tomasso Stanzani dunque oggi arrivano notizie circa quello che sarebbe il suo nuovo compagno, Walter. O comunque su un loro presunto flirt. Ma chi è? Cosa sappiamo su di lui? E soprattutto: i due stanno veramente insieme? Ecco cosa si sa al momento.

Chi è Walter Trovato il nuovo amore di Tommaso Zorzi

Per ora, stando agli esperti del gossip e di cronaca rosa, si stanno cercando di mettere insieme alcuni tasselli costituiti in larga parte da indizi social. Come riportato da Pipol, che cita un utente Twitter, pare che Tommaso Zorzi mercoledì scorso abbia iniziato a seguire questo giovane (qui il suo account Instagram) sui social per poi trascorrerci insieme diverso tempo in giro per locali. Amicizia? Inizio di una conoscenza? Flirt? C’è da dire che nei giorni scorsi il giudice di Drag Race Italia sarebbe stato pizzicato a baciare un altro ragazzo in discoteca anche se non si tratterebbe di Walter. Insomma, un po’ di confusione (e rumore) attorno al conduttore e vincitore del GF Vip 5.

Dai però sono una bella coppia Zorzi e Walter #tzvip pic.twitter.com/Qd426fhpHG — vaffan🍑 (@vaffan7) November 12, 2022

Zorzi e Stanzani non stanno più insieme?

Inoltre Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non hanno ancora ‘ufficializzato’ la loro rottura anche se ormai è chiaro a tutti – anche alla luce degli ultimi accadimenti – che la loro storia sia giunta al capolinea. L’esperto di gossip Alessandro Rosica del resto non ha dubbi: “Finita la storia Stanzani-Zorzi. I due sono rimasti in ottimi rapporti nonostante bugie e tradimenti“. Ma su chi sia la nuova fiamma di Zorzi, se sia Walter oppure no, resta ancora l’incertezza. Vedremo allora se nei prossimi giorni se ne saprà di più.