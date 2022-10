Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? Il bacio in discoteca dopo la rottura con Tommaso Stanzani

Le storie d’amore iniziano, e le storie d’amore finiscono. Così va da sempre, con tutti i disagi e i disappunti del caso. Ovviamente, c’è bisogno di metabolizzare ogni storia finita prima di intraprenderne un’altra. Ma c’è chi preferisce un’altra tecnica, e cioè quella di affogare la malinconia in un’altra relazione, oppure nell’edonismo più sfrenato in discoteca.

Tommaso Zorzi che limona in discoteca

Tra i due è finita. A sancirlo in modo definitivo è stato un bacio appassionato in discoteca: finisce così, in modo ufficiale, dunque, la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Dalla giornata di ieri, 23 ottobre, infatti, sta circolando sul web un video che lascia davvero poco spazio all’immaginazione e a diverse possibilità interpretative. L’ex vincitore del GFVip5 che balla in discoteca ha deciso di lasciarsi andare alle disinibizioni e, soprattutto, mettere in pratica la tecnica del chiodo scaccia chiodo. All’interno del famosissimo Club Plastic di Milano si è avvicinato all’improvvisoad un ragazzo biondo e i due iniziano a scambiarsi dei baci. Ovviamente la cosa ha mandato in euforia tutti i fan, soprattutto all’indomani della recente intervista che l’influencer milanese ha rilasciato a Fanpage dopo settimane e settimane di continui ed estenuanti pettegolezzi sulla presunta fine della storia con Stanzani, ex volto noto del programma Amici. Ad ogni modo, il fatto sancisce in modo netto, sebbene senza conferme o smentite, la fine della sua presunta relazione con Stanzani. Quantomeno mette un punto fine alla vicenda dei pettegolezzi, in un certo senso.

Il video in un post su Twitter

I due ragazzi, lo ricordiamo, si erano conosciuti nel mese di maggio 2021, tra loro sembrava esserci un grande sentimento e una certa attrazione reciproca. Per quanto riguarda il video nello specifico, che vi mostriamo di seguito, “Bravo Tommaso Zorzi che limona in discoteca. Stanzani, non pensarlo più, troverai di meglio”, recita la didascalia scritta da un utente – Miriana – che ha pubblicato il video su Twitter rendendolo pubblico. Ovviamente, inutile dirlo, si sono scatenati i commenti sulla vicenda. Ecco il contenuto: